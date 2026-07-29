Sport e Náutico não perdem posições no complemento da 20ª rodada da Série B

Três jogos fecharam a 20ª rodada da Série B nesta terça (28) e não interferiram nas colocações de Sport e Náutico; mas a vitória do Fortaleza sobre o Botafogo-SP ampliou distância do Leão para o G-6

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (RAFAEL VIEIRA/DP)

Dos males, o menor. Os times pernambucanos que disputam o Brasileiro da Série B não perderam posições no complemento da 20ª rodada, que aconteceu na noite desta terça-feira (28), com três partidas: Ponte Preta 1x1 Athletic, Juventude 1x0 Avaí e Fortaleza 1x0 Botafogo-SP.

Com 29 pontos, o Sport segue em 10º na tabela, colocação que poderia ter perdido caso o Athletic tivesse derrotado a Ponte Preta, lanterna e virtualmente rebaixada. O tropeço manteve os mineiros atrás do Leão, com 28 pontos.



Por outro lado, os rubro-negros viram a distância para o G-6 aumentar de 2 para 4 pontos. Tudo devido à vitória do Fortaleza sobre o Botafogo-SP, que deixou o Novorizontino, com 33 pontos, na porta do grupo que disputará os playoffs.



O Náutico, com 25, também poderia ter perdido a 13ª posição. Mas foi beneficiado pela derrota do Botafogo paulista no Castelão. A distância para a zona do rebaixamento, no momento a principal preocupação do Timbu, continua de 5 pontos.



Os times voltam a campo para a Série B apenas na sexta-feira (7), com dois jogos, sem a participação dos pernambucanos. No sábado, o Sport visita o Vila Nova, 5º colocado com 34, enquanto que o Náutico recebe, no domingo, o Atlético-GO, 7º lugar com 31.

