Fechamento da 20ª rodada pode interferir nas posições de Sport e Náutico; confira os jogos

Sport e Náutico podem perder uma posição cada com o complemento da 20ª rodada da Série B, na noite desta terça (28)

Alex, novo treinador do Athletic-MG (Divulgação/Athletic-MG)

Três jogos fecham a 20ª rodada, nesta terça (28), e podem fazer com que Sport e Náutico se compliquem ainda mais na Série B. Por isso, rubro-negros e alvirrubros precisam ligar os secadores nesta noite para as partidas Fortaleza x Botafogo-SP, Juventude x Avaí e Ponte Preta x Athletic.

O Sport, em 10º, corre risco de perder uma posição. Em caso de vitória sobre a Macaca, em Campinas, o Athletic empurra o Leão para a 11ª colocação.



Outra preocupação dos rubro-negros é com a possibilidade dos seus concorrentes mais próximos abrirem vantagem e a zona dos playoffs ficar ainda mais distante. Para isso, precisam secar o Juventude e o Fortaleza.



Já o Náutico pode cair para 14° colocado, chegando a uma diferença de 3 pontos para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento a depender dos resultados do Avaí e do Botafogo-SP.



JUVENTUDE X AVAÍ



O primeiro jogo é o encontro de duas equipes em situações totalmente distintas. O Juventude ocupa a 5° colocação, com 32 pontos. O time gaúcho pode ampliar a distância para o Sport, que é de 3, caso vença o Avaí, o que o colocaria na 3ª posição da Série B.



No caso do Avaí, a secada seria dos alvirrubros. Os catarinenses estão na zona de rebaixamento, em 18º, com 20 pontos, e caso derrotem o Juventude diminuiria a diferença para o Timbu, em 13º com 25.



PONTE PRETA X ATHLETIC



Na lanterna e virtualmente rebaixada, a Ponte Preta recebe o Athletic, em 12º com 27, que incomoda ambos os pernambucanos. Em caso de vitória, o time mineiro tomaria a 10ª posição do Sport, ampliando também de 2 para 5 pontos a distância para o Náutico.



FORTALEZA X BOTAFOGO-SP



Na Arena Castelão, Fortaleza x Botafogo-SP encerra a 20ª rodada da Série B. Os cearenses, em 6ª lugar, com 31 pontos, podem ampliar a distância do Leão para a zona dos playoffs se vencerem os paulistas.



Já o Botafogo-SP, na 15ª colocação, com 24 pontos, tem a chance de subir algumas posições na tabela em caso de vitória sobre o Fortaleza, o que faria o Timbu cair para 14º, ficando a três pontos da zona de rebaixamento.

