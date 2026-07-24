Confira como ficaram colocações de Sport e Náutico após fechamento da 1ª metade da Série B

O returno da Série B, que começa nesta sexta-feira (24), é a oportunidade para Sport e Náutico reagirem e voltarem ao G-6 da competição

Jogadores do Atlético-GO comemoram gol da vitória sobre o Cuiabá (DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-GO)

Sport e Náutico caíram uma posição na tabela de classificação da Série B após o complemento da 19ª rodada, a que fechou o primeiro turno da competição, na noite desta quinta-feira (23).

O Leão, que com o empate diante do Goiás, na quarta-feira, havia subido para a 8ª posição, voltou para o 9º lugar. Tudo porque o Atlético-GO foi à Arena Pantanal e derrotou o Cuiabá por 1x0, gol de Bruno José.

Com 28 pontos, a dois do G-6 da segundona, os rubro-negros iniciam o returno na próxima segunda-feira (27), diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, sonhando em quebrar o jejum de oito jogos sem vitória.

O Timbu também desceu um andar na classificação após a rodada da quinta. A vitória diante do Londrina por 2x1 havia deixado o time na 12ª posição. Mas o Athletic derrotou o São Bernardo, em Minas, por 2x1 - gols de Max e Negrucci, com Lucas Rian descontando.

O resultado deixou os alvirrubros na 13ª colocação, com 24 pontos, a seis do G-6. O returno começa para o Náutico no domingo (26), fora de casa, contra o Criciúma.

Na outra partida da noite da quinta-feira, o Botafogo-SP venceu, em Ribeirão Preto, o Juventude por 4x2, placar não interferiu na classificação dos dois times pernambucanos.