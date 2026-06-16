Mbappé, atacante da França, persegue recorde histórico de gols na Copa 2026

Kylian Mbappé (AFP)

Kylian Mbappé desembarcou nos Estados Unidos com um objetivo claro que ultrapassa o tricampeonato da França: entrar para a história como o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo. Aos 27 anos, o capitão dos "Bleus" inicia sua terceira jornada no torneio precisando de apenas cinco gols para superar o recorde absoluto que pertence ao alemão Miroslav Klose.

Desde sua estreia em 2018, Mbappé transformou o Mundial em seu palco predileto. Em apenas 14 partidas disputadas, o atacante acumulou 12 gols, uma marca que já o coloca ao lado de lendas como Pelé na lista de maiores goleadores da competição.

O topo desta seleta lista é ocupado por Miroslav Klose, que marcou 16 gols entre 2002 e 2014 ao longo de quatro edições. Mbappé, por sua vez, construiu seu legado com uma eficiência impressionante:

- Copa de 2018 (Rússia): 4 gols (Título mundial)

- Copa de 2022 (Catar): 8 gols (Artilheiro da edição)

- Total atual: 12 gols

Para escrever seu nome no topo, a matemática é simples: ele precisa de quatro gols para empatar com Klose, e cinco para se tornar, isoladamente, o maior artilheiro da história das Copas.

A trajetória do francês é marcada por recordes que desafiam o tempo. Em 2018, tornou-se o segundo jogador sub-20 a marcar em uma final de Copa, igualando o feito de Pelé em 1958. Quatro anos depois, no Catar, repetiu a proeza do inglês Geoff Hurst (1966) ao marcar um hat-trick na final contra a Argentina.

Apesar de ter enfrentado críticas na imprensa espanhola após uma temporada oscilante pelo Real Madrid, o clima na concentração francesa em Boston é de otimismo. O técnico Didier Deschamps minimizou a falta de gols nos amistosos preparatórios, garantindo que seu camisa 10 está "guardando a pontaria" para o momento decisivo.

Com o corpo livre das lesões que o incomodaram no início do ano, Mbappé chega ao Mundial de 2026 em sua maturidade técnica. Além do recorde de gols, ele persegue outras marcas: está próximo de superar os 57 gols de Olivier Giroud como maior artilheiro da história da seleção francesa e está prestes a alcançar a marca centenária de jogos pela equipe nacional.

Enquanto a França busca sua terceira estrela, o mundo do futebol volta seus olhares para Mbappé, que entra em campo não apenas como líder de uma potência, mas como um homem em busca da imortalidade esportiva