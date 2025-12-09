Recife Vôlei convoca a torcida para o primeiro jogo em casa na Superliga B
Equipe recebe o Asa Alumínio nesta terça-feira, às 19h30, no Sport, e reforça a importância das arquibancadas cheias
Publicado: 09/12/2025 às 10:57
Recife Vôlei participa da Superliga B de Vôlei (Divulgação)
O Recife Vôlei volta à quadra nesta terça, às 19h30, no ginásio do Sport, para enfrentar o Asa Alumínio pela segunda rodada da Superliga B. Depois da estreia fora de casa, a equipe concentra a atenção no primeiro compromisso diante da torcida, com o objetivo de reencontrar o ritmo e iniciar a recuperação dentro da competição.
Para a partida, o Recife Vôlei pode contar com a estreia da ponta Laryssa e da central Thainá, ainda em processo de regularização junto à CBV. A liberação depende da atualização da entidade antes do confronto.
Diante de um adversário complicado, a presença da torcida na arquibancada será essencial na luta pelos primeiros pontos na competição. “A temporada está no início e seguimos alinhados ao trabalho planejado. Jogar em casa cria ritmo, eleva concentração e traz a energia que impulsiona a equipe. A torcida ajuda a transformar o jogo. Por isso esperamos a arquibancada completamente lotada”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.
Os ingressos estão disponíveis no link: Recife Vôlei x Asa Alumínio. As entradas têm os seguintes valores: meia por R$ 15, social por R$ 20 e inteira por R$ 30. O passaporte temporada, válido para todos os jogos como mandante, custa R$ 120.