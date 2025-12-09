Recife Vôlei convoca a torcida para o primeiro jogo em casa na Superliga B

Recife Vôlei participa da Superliga B de Vôlei (Divulgação)

O Recife Vôlei volta à quadra nesta terça, às 19h30, no ginásio do Sport, para enfrentar o Asa Alumínio pela segunda rodada da Superliga B. Depois da estreia fora de casa, a equipe concentra a atenção no primeiro compromisso diante da torcida, com o objetivo de reencontrar o ritmo e iniciar a recuperação dentro da competição.

A preparação foi marcada por treinos voltados à organização ofensiva e ao equilíbrio defensivo, sem alterar a proposta inicial do grupo. A comissão técnica entende que a sequência do campeonato exige regularidade e vê o jogo como oportunidade para consolidar o sistema de jogo e fortalecer a construção da campanha.

Para a partida, o Recife Vôlei pode contar com a estreia da ponta Laryssa e da central Thainá, ainda em processo de regularização junto à CBV. A liberação depende da atualização da entidade antes do confronto.

Diante de um adversário complicado, a presença da torcida na arquibancada será essencial na luta pelos primeiros pontos na competição. “A temporada está no início e seguimos alinhados ao trabalho planejado. Jogar em casa cria ritmo, eleva concentração e traz a energia que impulsiona a equipe. A torcida ajuda a transformar o jogo. Por isso esperamos a arquibancada completamente lotada”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.

Os ingressos estão disponíveis no link: Recife Vôlei x Asa Alumínio. As entradas têm os seguintes valores: meia por R$ 15, social por R$ 20 e inteira por R$ 30. O passaporte temporada, válido para todos os jogos como mandante, custa R$ 120.

