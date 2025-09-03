NFL no RJ? Liga busca expansão do futebol americano para outros Estados no Brasil

A liga já almeja expandir operações para outros Estados no Brasil, incluindo o Rio, que sonha em receber um jogo de futebol americano nos próximos anos

A National Football League (NFL) se prepara para a segunda partida da temporada regular no Brasil. Na sexta-feira, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo. A liga já almeja expandir operações para outros Estados no Brasil, incluindo o Rio, que sonha em receber um jogo de futebol americano nos próximos anos.

Este é o desejo de Luis Martínez, gerente-geral da NFL no Brasil, desde o último ano. Desde que a liga criou o escritório no País, o executivo está à frente do projeto que almeja ampliar a base de torcedores e as operações. O prefeito Eduardo Paes já expressou publicamente o desejo de que o Maracanã concorra com São Paulo para sediar uma partida da NFL - e essa possibilidade ainda está no radar.

O executivo revelou o desejo em entrevista ao Estadão. Em 2025, a capital fluminense recebe o NFL Experience, evento que ocorreu em São Paulo no último ano e que transmitirá o duelo entre Chargers e Chiefs nesta sexta. "Nosso compromisso hoje é com o jogo em São Paulo. Mas é certo que sempre estamos avaliando, e sempre estamos temos como liga um objetivo em levar a NFL a mais países, mais estados, mais cidades", afirma Martínez.

"Mas sempre existem as intenções em fazer mais coisas. Não somente jogos. Pessoalmente, me encantaria seguir avaliando (possibilidade de um jogo no Rio), mas não somente. Estamos falando de um dos Estados mais representativos do Brasil", detalha.

Com 36 milhões de fãs de futebol americano, o Brasil se tornou um projeto de longo prazo da NFL. Depois da parceria da NFL com Corinthians e Prefeitura de São Paulo, o Rio voltou à disputa para receber uma partida, no Maracanã, nos próximos anos. Em março, Eduardo Paes afirmou que manteve conversas com a liga sobre esse plano.

"Ontem a gente estava conversando com os caras da NFL. Eles fizeram um jogo no ano passado em São Paulo e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", disse Eduardo Paes. "A NFL anunciou o jogo em São Paulo mostrando imagens das praias do Rio, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. O Rio é uma cidade desejada, sexy, que as pessoas querem estar."

Em fevereiro deste ano, o Estadão revelou que estava aberta a possibilidade de a NFL sediar duas partidas por ano no País, em São Paulo e no Rio, a partir de 2026. A estratégia seria semelhante àquela adotada pela liga na Inglaterra, onde Wembley e o Tottenham Hotspur Stadium recebem múltiplos compromissos da temporada regular anualmente.

Antes de selar o acordo com São Paulo, executivos da NFL chegaram a afirmar que a Neo Química Arena teve concorrência de outras cidades e Estados para receber uma partida de futebol americano.

