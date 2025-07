Bayern e PSG duelam por sobrevivência na chave europeia do Mundial

PSG supera o Inter Miami e vai às quartas do Mundial (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Mundial de Clubes vai proporcionar um duelo de Liga dos Campeões neste sábado (05), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde Bayern de Munique e Paris Saint-Germain se enfrentam pelas quartas de final. A partir das 13 horas (de Brasília), as duas equipes decidem qual delas sobrevive no lado 100% europeu do chaveamento. Aquela que avançar enfrenta o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund, marcado para as 16 horas.

Bayern e PSG se enfrentaram pela última vez em novembro de 2024, durante a disputa da primeira fase da Liga dos Campeões, cuja taça mais tarde foi conquistada pelo time francês. Os bávaros venceram por 1 a 0, com gol de Kim Min-Jae, e somaram a quarta vitória seguida em duelos com os parisienses, que não superam os alemães desde o 3 a 2 no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões de 2021.

Na época do último triunfo, a equipe francesa ainda tinha em seu elenco Neymar e Mbappé, que estavam em campo também no maior confronto já disputado entre Bayern e PSG. Em 2020, a dupla de super estrelas ajudou os parisienses a chegarem a uma inédita final do principal torneio da Europa, mas o time de Munique venceu por 1 a 0 e foi o campeão.

"Uma coisa é certa: quando o Bayern enfrenta o Paris, um espetáculo é esperado. Ambos estão em forma e confiantes na luta por uma vaga nas semifinais", comentou o goleiro bávaro Neuer, ao analisar o histórico recente dos embates.

Hoje com um elenco menos badalado e sob o comando do espanhol Luis Enrique, o Paris Saint-Germain chegou ao Mundial de Clubes como atual campeão europeu e viveu seu único percalço no torneio da Fifa, ao perder para o Botafogo durante a fase de grupos, na qual também fez 4 a 0 no Atlético de Madrid e 2 a 0 no Seattle Sounders. Depois, goleou por 4 a 0 o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez.

O Bayern, por sua vez, só perdeu para o Benfica, por 1 a 0, depois de ter batido o Auckland por 10 a 0 e o Boca Juniors por 1 a 0. Nas oitavas de final, viu o Flamengo impor algumas dificuldades, porém mostrou superioridade e fez 4 a 2 para mandar os cariocas para casa.

Embora se discuta se os europeus vão dar o devido valor caso fique com o Velho Continente o novo título mundial, o discurso público das equipes é de dar muita importância ao torneio da Fifa. "Estamos tendo uma temporada histórica para o nosso clube e queremos prolongá-la nesta competição", disse Luis Enrique.

Haverá, contudo, um tom de melancolia em campo, depois da morte do português Diogo Jota, do Liverpool, e seu irmão André Silva, em um acidente de carro. Tanto PSG quanto Bayern fizeram um minuto de silêncio nos treinamentos da quinta-feira, dia da fatalidade.

Aos parisienses, o luto é mais profundo, já que os jogadores Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos são compatriotas de Jota e venceram com ele a Liga das Nações da Europa, apenas um mês atrás.

FICHA TÉCNICA

PARIS SAINT-GERMAIN X BAYERN DE MUNIQUE

PARIS SAINT-GERMAIN - Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Bradley Barcola (Ousmane Dembélé). Técnico: Luís Enrique.

BAYERN DE MUNIQUE - Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, e Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise e Jamal Musiala; Serge Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

ÁRBITRO - Anthony Taylor (ING).

HORÁRIO - 13 horas (de Brasília)

LOCAL - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).