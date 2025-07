Thiago Silva exalta garra do Fluminense no Mundial e pede foco: 'Melhores mais uma vez'

Thiago Silva, zagueiro e capitão do Fluminense (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Garantido na semifinal do Mundial de Clubes após a vitória sobre o Al-Hilal nesta sexta-feira, com o triunfo de 2 a 1, Thiago Silva deu um depoimento contido após a partida. Ao ser questionado sobre o fato de o time carioca estar entre os quatro melhores times do torneio, o zagueiro disse que essa campanha vem sendo construída passo a passo.

"Rapaz, é uma guerra. Na verdade, não gosto dessa palavra. Na verdade, cada jogo é uma briga e estamos conseguindo os nossos objetivos. É muito complicado você jogar de igual para igual contra equipes tão fortes, mas estamos conseguindo. Mais uma vez, fomos melhores, assim como foi diante da Inter. E temos de continuar assim", afirmou.

Thiago Silva disse que o comportamento do Fluminense deve continuar o mesmo. E o segredo é acreditar no trabalho que o técnico Renato Gaúcho vem fazendo. "Ele (Renato) diz para a gente o seguinte: 'pega essa confiança e joga para o alto'. Temos de ter tranquilidade e manter o foco", declarou.

Considerado um dos grandes ídolos da história do clube, ele lembrou o momento difícil que marcou o seu retorno no ano passado e fez uma comparação com a fase atual no Mundial de Clubes. "Rapaz não foi fácil a minha volta. O time estava passando por dificuldades (lutando contra o rebaixamento), mas conseguimos. Por isso somos conhecidos por um time de guerreiros É manter isso", disse.

O defensor disse ainda ter ficado triste por ter tomado o cartão amarelo contra o Al-Hilal. "As pessoas estavam falando que não tinha sido advertido, não fazia faltas, e quando vi, tomei o cartão. Mas tudo bem, o importante foi que o Fluminense venceu e estamos agora na semifinal de um mundial", comentou.