Fluminense supera o Al Hilal e se classifica à semifinal do Mundial de Clubes

Martinelli marcou o primeiro gol do Fluminense sobre o Al Hilal (Paul Ellis/AFP)

O Fluminense está nas semis do Mundial! Nesta sexta-feira (4), o Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, no Camping World Stadium, em Orlando, e carimbou sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Agora, o Time de Guerreiros aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Com a classificação, o clube carioca também assegurou uma premiação de US$ 21 milhões, o equivalente a R$ 115,78 milhões na cotação atual.

A semifinal será disputada na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Se o Palmeiras avançar, o Brasil já terá um representante garantido na final do Mundial.

O primeiro gol do jogo desta sexta saiu ainda no primeiro tempo, quando Martinelli acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar com um golaço. Na volta do intervalo, o Al-Hilal empatou com Marcos Leonardo, mas a resposta veio quase de imediato. Hércules, que já havia balançado as redes na vitória contra a Inter de Milão nas oitavas, mostrou mais uma vez estrela e oportunismo.

FLUMINENSE X AL HILAL

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

Al Hilal: Bounou; Koulibaly, Moteb, João Cancelo e Renan Lodi; Ruben Neves, Kanno, Milinkovic-Savic e Al Dawasari; Malcom e Marcos Leonardo.

Gols: Martinelli, aos 40 minutos do 1º tempo; Marcos Leonardo, aos 6, Hércules aos 25 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Freytes, Thiago Silva, Martinelli, Koulibaly, Rúben Neves, Renan Lodi, Milinkovic-Savic e Simone Inzaghi.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Público: 43.091.

Local: Camping World, em Orlando.