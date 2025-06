Messi revela gosto amargo com o Palmeiras: "Nos fez enfrentar o PSG"

O empate entre Inter Miami e Palmeiras, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, resultou no enfrentamento da equipe com o PSG

Lionel Messi pelo Inter Miami no Mundial de Clubes (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Inter Miami foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes após ser superado pelo placar de 4 x 0 contra o Paris Saint- Germain (PSG), nesse domingo (29/6). Ainda na fase de grupos da competição, os donos da casa enfrentaram o Palmeiras na última rodada da fase inicial. O confronto entre as equipes terminou em empate por 2 x 2, e a combinação de resultados no grupo fez o time norte-americano enfrentar o atual campeão da Champions League nas oitavas de final.

Na partida, o Inter Miami chegou a abrir 2 x 0, mas viu o Alviverde reagir e empatar o confronto. Dessa forma, o time de Lionel Messi ficou com a segunda posição do grupo e enfrentou o PSG. Se mantivesse o placar positivo, assumiria a liderança do Palmeiras e enfrentariam o Botafogo nas oitavas, enquanto o Verdão disputaria a classificação contra o time francês.

Após a eliminação, o camisa 10 lamentou ter enfrentado o time comandado por Luis Enrique e disse que o Palmeiras foi culpado pelo difícil adversário que enfrentaram: “Houve um gosto amargo depois da partida contra o Palmeiras porque estávamos vencendo por 2 x 0 e terminamos com o empate, o que nos fez enfrentar o PSG, que é um time muito mais difícil”, disse Messi.

