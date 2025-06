Fluminense x Inter de Milão: duelo de ganhar ou morrer entre gigantes com artilheiros sul-americanos

O vencedor jogará com quem passar do duelo entre Manchester City e Al-Hilal

John Arias, meia-atacante do Fluminense (Franck Fife / AFP)

Em um duelo que promete ser equilibrado, esses clubes confiam em suas armas sul-americanas para seguirem vivos. Com Jhon Arias e Germán Cano, o Fluminense busca diante da Inter de Milão, de Lautaro Martínez, uma classificação às quartas do Mundial.

Aos 27 anos, Arias, chamado de "Pelé colombiano", é polivalente no ataque e no meio campo, e foi o motor que impulsionou os cariocas para avançar às oitavas de final no torneio de clubes disputado nos Estados Unidos. Ele se destacou pela atuação no empate sem gols diante o Borussia Dortmund e foi chave no 4 a 2 recente sobre os sul-coreanos do Ulsan Hyundai.

Depois, um empate sem gols diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, colocou o Flu nas oitavas como segundo colocado do Grupo F, atrás dos alemães.

O técnico Renato Gaúcho preferiu Arias no ataque pela direita, onde teve a parceria com o outro artilheiro do continente, o argentino Germán Cano.

"Pouco a pouco construímos uma amizade e química no campo. Essa relação é muito importante, assim como o bom ambiente do clube. Tudo foi dado para desfrutarmos de grandes momentos no Fluminense", disse o centroavante de 37 anos.

Ambos foram armas de glória para o clube, como a Copa Libertadores que foi conquistada em 2023.



As heranças da derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da última edição da Liga dos Campeões parecem que começaram a sanar na Inter, com bons resultados no Mundial de Clubes.

Venceu por 2 a 1 o Urawa Red Diamonds em sua estreia na fase de grupos, empatou em 1 a 1 com o sólido Monterrey do México e venceu por 2 a 0 contra o famoso River Plate, da Argentina. Avançou como líder do Grupo E, acompanhado pelos mexicanos.

E o atacante argentino Lautaro Martínez é alguém que sabe resgatar sua equipe. Levando dois gols no torneio e, assim como seu colega colombiano da equipe rival, El Toro foi crucial para arrumar o jogo contra japonês Urawa Red Diamonds.

O capitão dos nerazzurri baixou para criar jogadas e animar seus companheiros quando eles estão atritos. Entra para recuperar bolas e até mesmo cobrir espaços nas laterais quando faltar.

"Lautaro é um exemplo para mim, como jogador e como pessoa. Pela agressividade, pela fome, por como é como jogador, pelo capitão que é", disse seu companheiro, o meio-campista Valentín Carboni.

Ao entrar em campo no Bank of America Stadium de Charlotte, às 16H, o técnico Cristian Chivu terá um elenco que supera o valor de 721 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt.

Além de Lautaro, de 27 anos, tem uma jovem promessa de 19 anos, Francesco Pio Esposito, autor do primeiro gol na vitória por 2-0 contra o River Plate. Também conta com o meio-campista italiano Nicolo Barella e o atacante francês Marcus Thuram.

Ao mesmo tempo, o Time de Guerreiros, avaliados em 82 milhões de euros, têm entre suas peças o zagueiro Thiago Silva.

Quem perder irá para casa, e o vencedor jogará com quem passar do duelo entre Manchester City e Al-Hilal que acontece às 22h, nesta segunda (30), no Camping World Stadium de Orlando.



Prováveis escalações:

Inter de Milão: Sommer - Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez, Francesco Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Fluminense: Fábio – René, Freytes, Ignácio, Samuel Xavier; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Germán Cano, Jhon Arias. Técnico: Renato Gaúcho.