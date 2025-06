Técnico do Chelsea detona paralisações em jogos do Mundial: "Piada"

Duelo entre Chelsea e Benfica, pelas oitavas de final do Mundial, ficou paralisado por quase duas horas no sábado (28/6)

pós a classificação do Chelsea às quartas de final do Mundial, o técnico da equipe Enzo Maresca detonou as recorrentes suspensões de jogos por condições climáticas nos Estados Unidos. O tema foi destaque na vitória dos ingleses sobre o time português, por 4 x 1. O jogo desse sábado (28/6) ficou paralisado por quase duas horas devido a um alerta de tempestade.

“Não é o mesmo jogo, porque interrompe o ritmo. Os jogadores falam com os familiares, as pessoas começam a correr, eles pegam celular. Não é algo que deveria acontecer, é difícil de entender. É uma piada“, começou Enzo Maresca.

“Isso não é algo que deveria acontecer. É o sexto ou sétimo jogo paralisado. É algo novo, difícil de entender. Entendo que seja por fins de segurança, mas se você suspende seis, sete ou oito jogos, talvez este não seja o lugar para fazer a competição“, concluiu o técnico do Chelsea.

