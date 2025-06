Luka Modric define futuro e acerta com gigante europeu. Saiba quem

Modric se despede do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes (PAUL ELLIS / AFP)

Luka Modric já tem destino definido após o fim da Copa do Mundo de Clubes. O croata dará adeus ao Real Madrid e se juntará ao Milan para a disputa da temporada 2025/26.



O acordo verbal entre as parte já foi feito e será oficializado após o exame médico, previsto para julho. A informação é do jornalista italiano especializado em transferências Fabrizio Romano. O meio-campista de 39 anos vai se aposentar após a Copa do Mundo de 2026 e se manterá em atividade no Milan até a competição.

