Manchester City goleia Al Ain por 6 x 0 na Copa do Mundo de Clubes

Cherki marcou o 6º gol do time inglês na partida (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Manchester City venceu o Al Ain, neste domingo (22/6), por 6 x 0. A partida foi válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes. Gundogan (duas vezes), Echeverri (de falta), Erling Haaland (de pênalti). Bobb e Cherki fizeram os gols do clube inglês.



Com o resultado, o Manchester City aparece na segunda posição do Grupo G, com seis pontos, mesma pontuação da Juventus, líder da chave. Wydad e Al Ain não pontuaram.Os Citizens e o clube italiano se enfrentam na quinta-feira (26/6), às 16, e definem quem fica em primeiro lugar do grupo.