Pernambucana participa da Maratona do Rio e celebra protagonismo feminino

Pernambucana disputa Maratona do Rio (Reprodução )

Pela primeira vez em quase meio século, a Maratona do Rio teve mais mulheres do que homens entre os participantes. Com um número recorde de 60 mil inscritos, o evento celebra uma conquista inédita: mais da metade dos participantes são mulheres — 52% do total, um marco simbólico em uma modalidade historicamente dominada por homens.