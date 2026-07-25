Goleiro Vozinha acerta com o Colo-Colo após destaque por Cabo Verde na Copa

Aos 40 anos, Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal

Vozinha, goleiro de Cabo Verde (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Um dos grandes destaques da Copa do Mundo da América do Norte, o goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, foi anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. O prazo do acordo ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o vínculo seja de 18 meses.

Agora, o jogador deve viajar para a América do Sul neste fim de semana para realizar exames médicos e ser apresentado. A equipe publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Bem-vindo! Estamos te esperando no Estádio Monumental."

Aos 40 anos, Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal. O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial e, inclusive, eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores.

Cabo Verde foi uma das grandes surpresas do torneio. A seleção africana se classificou em segundo lugar no Grupo H, com três pontos. Na estreia, a defesa comandada por Vozinha segurou a futura campeã Espanha em um empate sem gols, sendo o único time que não sofreu gols dos espanhóis. Na sequência, empatou por 2 a 2 com o Uruguai e por 0 a 0 com a Arábia Saudita.

No mata-mata, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado na prorrogação, em um emocionante duelo que terminou 3 a 2. Estreante em Copas do Mundo, a seleção foi muito celebrada no retorno ao país, sendo recebida com festa na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e também nas redes sociais, onde Vozinha se tornou uma celebridade, ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores.

Antes da passagem pelo futebol português, o goleiro atuou por duas temporadas no Trencín, da Eslováquia, cinco no AEL Limassol, do Chipre, uma no Gil Vicente, também de Portugal, e no FC Zimbru, da Moldávia. No futebol africano, defendeu o Progresso Sambizanga, de Angola, além de Mindelense e Batuque, ambos de Cabo Verde.

Por sua vez, o Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos em 15 jogos. A equipe, campeã da Libertadores em 1991, não conseguiu se classificar para competições internacionais nesta temporada.



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