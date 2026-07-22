Afastado do duelo da Copa Sul-Americana para cumprir cronograma físico, camisa 10 reestreia neste sábado contra a Chapecoense, na Vila Belmiro.

Neymar tem retorno confirmado no Santos após participar de torneio de poker (Foto: Divulgação)

O técnico Cuca confirmou que Neymar estará entre os titulares do Santos no confronto deste sábado (25), contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada na terça-feira, logo após a vitória santista por 4 a 1 sobre a Universidad Central, na Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

Neymar não viajou com a delegação para o compromisso internacional por estar cumprindo um cronograma individual de fortalecimento físico elaborado pelo clube. Durante o período em São Paulo, o atacante foi visto participando do BSOP Winter 2026, torneio de pôquer na capital paulista. O camisa 10 havia se reapresentado ao Santos em 17 de julho, após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

"Confirmo Neymar sábado", declarou Cuca. "Ele ficou uns dias sem jogar depois da Copa, retornou, fortaleceu bem e treinou com o grupo. Agora vamos ter quatro jogos em dez dias e precisamos de todo o elenco bem preparado."

A reestreia do atacante ocorre em um momento decisivo para o clube na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, a goleada em Valencia encaminhou a vaga nas oitavas de final, permitindo que a equipe avance mesmo se perder por até dois gols no jogo de volta.

Com contrato válido até o fim do ano, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas disputadas pelo Santos na temporada.