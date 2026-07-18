Inglaterra vence França no jogo mais espetacular na disputa do 3º lugar na história das copas

Neste sábado (18), a seleção da Inglaterra fez 6 a 4 na França e ficou com a 3ª colocação na Copa do Mundo 2026

Ingleses comemoram vitória sobre a França (CHANDAN KHANNA / AFP)

A disputa pelo terceiro lugar em uma copa do mundo não precisar ser morna, sem motivação. Inglaterra e França mostraram que pode ser um jogão. Neste sábado (18), no Estádio Miami, as duas seleções protagonizaram o jogo mais espetacular envolvendo os perdedores das semifinais com um 6 a 4 no placar.

Os dois times entraram em campo com algumas das suas estrelas no banco, como Harry Kane e Bellingham (Inglaterra) e Dembélé e Barcola (França). Mas o que faltou à França foi a atitude. O que sobrou à Inglaterra, que atropelou o adversário com 4 a 0 no primeiro tempo.

Um outro time francês voltou para o segundo. Além de quatro alterações, Deschamps conseguiu, no intervalo, recuperar a motivação para a sua equipe e a reação foi rápida, fazendo três gols nos primeiros minutos. Foi a vez da Inglaterra acordar e manter a vitória, com o placar de 6 a 4 no final.

O jogo

Aos dois minutos, Rise se antecipou a um passe de Doué, no meio de campo, e foi avançando com a bola, sem marcação, até a entrada de área francesa, de onde bateu no cantinho de Maignan.

Rashford teve a chance de ampliar, aos seis minutos, mas o chute bateu na zaga adversária. Pouco depois, a primeira chance da França, com Cherki batendo de fora da área que o estreante Henderson espalmou.

Com o time de Deschamps se lançando ao ataque, sobrou espaço para os contra-ataques com Saka. No primeiro, marcou o gol, mas estava impedido. No segundo, finalizou com desvio na zaga, para escanteio. Rice cobrou na cabeça de Konsa: 2 a 0.

O terceiro não veio aos 33 porque Maignan salvou num chutaço de Rashford, de fora da área. Três minutos depois, o goleiro francês só conseguiu evitar a primeira finalização de Rashford, que no rebote fez a assistência para Saka marcar mais um.

Os ingleses passeavam no campo francês e, nos descontos, ainda deu tempo de fazer o quarto. Novamente, Saka, batendo de fora da área, no canto de Maignan.

A França voltou com quatro mudanças para o segundo tempo: Dembélé (Cherki), Barcola (Duoé), Upamecano (Konaté) e Digne (Theo Hernández). Mas o que mudou, de fato, foi a atitude da equipe. Nos primeiros minutos, Mbappé diminuiu após ser deixado na cara do gol em passe de Olise.

Não demorou para Mbappé virar garçon e enfiar bola para Barcola. Ele venceu o adversário na velocidade e botou fogo no jogo: 4 a 2. O terceiro era questão de pouco tempo. Aos 20, Olise dá voltando para Mbappé, na entrada da área, e a bola foi parar na rede inglesa.

O terceiro gol francês levou o seu camisa 10 à artilharia da Copa com dez gols, abrindo dois de vantagem na briga particular com Lionel Messi.

Quando se esperava o empate da França, que chegou perto em duas oportunidades com Olise, a Inglaterra respondeu com um contra-ataque veloz do lateral Spencer. Ele foi derrubado na área por Gusto. Saka bateu e marcou o seu hat-trick na partida: 5 a 3.

E quem achava que a emoção pararia por aí, mais uma vez se enganou. Após roubada de Upamecano, Dembélé recebeu na direita, limpou para o meio e bateu sem chance, colocado a França de volta na partida, faltando dois minutos para o apito final.

Mas daria tempo para mais um gol. Desta vez, da Inglaterra, uma pintura de gol. Bellingham parte do meio de campo, entra na área, limpa dois adversários, antes de marcar o sexto: 6 a 4. E acabou a mais espetacular disputa pelo terceiro lugar na história das copas.