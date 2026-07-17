Emoção no apito: árbitro da final da Copa de 2026 chora ao receber anúncio da Fifa
Slavko Vincic será o árbitro da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
Publicado: 17/07/2026 às 09:54
Slavko Vincic, árbitro da final da Copa (Mauro PIMENTEL / AFP)
Apitar a final de uma Copa do Mundo é uma missão reservada a poucos. Além da responsabilidade de conduzir a partida mais importante do torneio, a escolha da Fifa simboliza o reconhecimento máximo ao desempenho de um árbitro. A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a final da Copa do Mundo de 2026. O esloveno Slavko Vincic, de 46 anos, foi o escolhido para apitar o duelo decisivo entre Espanha e Argentina, que acontece neste domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O anúncio oficial foi marcado pela forte emoção do juiz, que chorou e foi parabenizado pelos colegas de profissão em um vídeo que rapidamente repercutiu nos bastidores do Mundial.
Currículo de peso na Europa
No quadro da Fifa desde 2010, Vincic acumula larga experiência no futebol internacional de clubes e seleções. Recentemente, ele comandou o duelo de gigantes entre Bayern de Munique e Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League 25/26. O esloveno também foi o árbitro principal da final da Champions de 23/24, quando o Real Madrid conquistou o título ao vencer o Borussia Dortmund.
Nesta edição da Copa do Mundo, Vincic carimbou seu passaporte na fase de grupos ao apitar o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, partida na qual distribuiu cartões amarelos para os brasileiros Ibañez e Casemiro. Ele também esteve à frente dos confrontos Jordânia 1 a 2 Argélia e México 2 a 0 Equador.
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Passado polêmico
Apesar do auge profissional, a trajetória de Slavko Vincic também ficou marcada por um episódio extracampo turbulento. Em maio de 2020, o árbitro foi detido temporariamente pela polícia da Bósnia e Herzegovina durante uma operação em Bijeljina, no nordeste do país.
O esloveno estava em uma festa privada que foi alvo de uma incursão policial contra uma rede de tráfico de drogas e prostituição. Na ocasião, as autoridades apreenderam dez pistolas, 14 pacotes de cocaína e mais de dez mil euros em espécie. Vincic e outras 34 pessoas foram levados para interrogatório, mas o árbitro acabou liberado após comprovar que não tinha envolvimento com as atividades ilícitas investigadas, sendo tratado pelas autoridades locais apenas como um frequentador circunstancial do local.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....????— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vin?i?! ???? pic.twitter.com/OMLJ3oA31p