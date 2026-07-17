Emoção no apito: árbitro da final da Copa de 2026 chora ao receber anúncio da Fifa

Slavko Vincic será o árbitro da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Slavko Vincic, árbitro da final da Copa (Mauro PIMENTEL / AFP)

Apitar a final de uma Copa do Mundo é uma missão reservada a poucos. Além da responsabilidade de conduzir a partida mais importante do torneio, a escolha da Fifa simboliza o reconhecimento máximo ao desempenho de um árbitro. A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a final da Copa do Mundo de 2026. O esloveno Slavko Vincic, de 46 anos, foi o escolhido para apitar o duelo decisivo entre Espanha e Argentina, que acontece neste domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O anúncio oficial foi marcado pela forte emoção do juiz, que chorou e foi parabenizado pelos colegas de profissão em um vídeo que rapidamente repercutiu nos bastidores do Mundial.

Vincic, de 46 anos, trabalhará ao lado de seus compatriotas e auxiliares Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. A equipe de campo será completada pelo jordaniano Adham Makhadmeh, que atuará como quarto árbitro, enquanto a cabine do VAR (arbitragem de vídeo) ficará sob o comando do alemão Bastian Dankert.

Currículo de peso na Europa

No quadro da Fifa desde 2010, Vincic acumula larga experiência no futebol internacional de clubes e seleções. Recentemente, ele comandou o duelo de gigantes entre Bayern de Munique e Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League 25/26. O esloveno também foi o árbitro principal da final da Champions de 23/24, quando o Real Madrid conquistou o título ao vencer o Borussia Dortmund.

Nesta edição da Copa do Mundo, Vincic carimbou seu passaporte na fase de grupos ao apitar o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, partida na qual distribuiu cartões amarelos para os brasileiros Ibañez e Casemiro. Ele também esteve à frente dos confrontos Jordânia 1 a 2 Argélia e México 2 a 0 Equador.

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Passado polêmico

Apesar do auge profissional, a trajetória de Slavko Vincic também ficou marcada por um episódio extracampo turbulento. Em maio de 2020, o árbitro foi detido temporariamente pela polícia da Bósnia e Herzegovina durante uma operação em Bijeljina, no nordeste do país.

O esloveno estava em uma festa privada que foi alvo de uma incursão policial contra uma rede de tráfico de drogas e prostituição. Na ocasião, as autoridades apreenderam dez pistolas, 14 pacotes de cocaína e mais de dez mil euros em espécie. Vincic e outras 34 pessoas foram levados para interrogatório, mas o árbitro acabou liberado após comprovar que não tinha envolvimento com as atividades ilícitas investigadas, sendo tratado pelas autoridades locais apenas como um frequentador circunstancial do local.

