Os camisas 9 e 10 clássicos estão desaparecendo; a copa do mundo confirma

A tendência observada nos grandes clubes das principais ligas do mundo foi confirmada nas convocações para a Copa de 2026

O atacante norueguês Erling Haaland (AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Esqueça o camisa 9, centroavante clássico. Esqueça também habilidoso camisa 10, centralizado, mais lento: na Copa do Mundo de 2026, as duas posições mais icônicas do futebol mostrarão que seus antecessores tradicionais parecem estar regredindo.



Antes do início da competição, em 11 de junho, o Grupo de Estudos Técnicos (GET) da Fifa prevê que a Copa do Mundo na América do Norte será o palco para consolidar uma tendência que já se consolidou no futebol de clubes.



As funções de criação de jogadas são desempenhadas pelos meio-campistas que se deslocam de uma área para os lados ou para as laterais, enquanto a responsabilidade de marcar gols caberia ao 'falso nove' ou laterais, que, em vez dos dois zagueiros centrais tradicionais, apoiariam os especialistas.



A transformação dessas duas posições, vitais para a popularidade do esporte, é impulsionada pela "pressão e intensidade" do futebol moderno, afirmou em maio Jon Dahl Tomasson, membro do TSG.



Esses fatores exigem que os jogadores possuam diferentes atributos que são necessários, não apenas para os jogadores e treinadores dinamarqueses do passado, presente ou futuro.



Conforme planejado antes da confirmação do torneio, a competição entra esta semana na fase semifinal, com confrontos entre Espanha e França, e entre Inglaterra e Argentina.



Dois cinco artilheiros principais, apenas o norueguês Erling Haaland e um camisa 9 clássico.



Os outros quatro — Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Jude Bellingham — não são zagueiros profissionais, mas estão sempre em movimento, percorrendo várias zonas de ataque e recuperando bolas fora da área para ajudar a construir as jogadas.



Multifuncionalidade

Assim, as funções de ativação e controle do jogo agora estão a cargo dos botões e seletores da primeira linha.



Não há dois jogadores no Top 10 com mais assistências, apenas Michael Olise vestindo uma camisa clássica número 10. No entanto, ele é rápido e capaz de superar defensores mesmo em situações de um contra um, duas características raramente encontradas entre armadores de alto nível.



"O modelo de jogo, a estrutura das equipes, é uma tendência que os treinadores buscam para seus jogadores no lado do campo de velocidade", disse o ex-atacante brasileiro Zinho à AFP.



"Apenas os atacantes que têm mobilidade, que desempenham uma função mais aberta, têm cada vez menos 'camisas 9'", acrescentou o campeão mundial de 1994.



Dividindo o protagonismo com Messi, ambos com gols, Mbappé é a principal referência ofensiva da incomparável equipe francesa de Didier Deschamps.



No entanto, o capitão francês não se limita a ser um jogador de referência dentro da área. Ele circula por todo o setor ofensivo, pressiona os adversários e entra com fluidez, sem receber o trio de ataque formado por Olise e Dembélé.



"A camisa 9 nada mais é do que aquele jogador que atua apenas em uma área. Trata-se de aprender a girar, a dominar o jogo, a dialogar, a jogar, a criar jogadas. Hoje em dia, são poucos os jogadores com a característica de serem ou o rosto da área, ou o finalizador", explicou Zinho.



"O 10 está desaparecendo"

Os dois finalistas da última Liga dos Campeões da UEFA, Paris Saint-Germain e Arsenal, exemplificam esse modelo: ambas as equipes geralmente jogam sem um centroavante fixo.



Marrocos e Espanha – adversários da França nas quartas de final e semifinais da Copa do Mundo, respectivamente – replicam essa abordagem europeia, optando por um meio-campista como uma "falsa novidade" ou um ponto de referência não ofensivo.



Muitos dos jogadores selecionados também atuaram sem a camisa número 10, à moda antiga, já que aquele armador, com sua excepcional visão de jogo e toque refinado, muitas vezes carecia de resistência física.



Como as equipes que optam por não avançar com um meio-atacante geralmente usam uma formação com três jogadores no meio-campo, eles provavelmente assumirão o papel de orquestrar o jogo da equipe.



"Ele saiu de campo contra 10 vezes no mesmo dia, na frente de um segundo jogador centralizado, enxergando o meio-campo, ou virando-se mais para o lado, como se estivesse sentado do outro lado", observou Zinho. "Então, tudo que você enfrenta é aquele jogador centralizado, aquele que pensa o jogo."



Os semifinalistas do terceiro e quarto escalões, no entanto, optarão por armadores modernos, que também se sacrificam para contribuir defensivamente, como Dani Olmo, Jude Bellingham e Olise.



O francês costuma jogar como um jogador do Bayern de Munique, assumindo sua posição natural de melhor atacante.



Na Argentina, por outro lado, temos em Messi um jogador que é um campeão ou um armador clássico, assim como 'La Pulga' passou grande parte de sua carreira jogando como meia ou um falso romântico.



"A camisa número 10 é muito difícil de encontrar", disse à AFP o ex-atacante brasileiro Walter Casagrande, que jogou na Copa do Mundo de 1986.



"Jogadores que pensam ou jogam, cadenciam ou jogam, que olham para a bola, esse rosto é mais clássico, mas é pouco. A camisa 10 está desaparecendo", disse ele.

