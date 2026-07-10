Espanha vence Bélgica e encara a França na semifinal da Copa 2026
Marcando o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, a seleção espanhola se garantiu entre os quatro melhores do Mundial
Publicado: 10/07/2026 às 18:22
Mikel Merino, da Espanha (PAUL ELLIS / AFP)
A Espanha está classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (10), a seleção espanhola bateu a Bélgica por 2 a 1 e se garantiu entre os quatro melhores do Mundial da América do Norte. Agora, a Fúria encara a poderosa França valendo vaga na grande decisão.
Favorita no confronto, a Espanha saiu na frente com Fabián Ruiz, aos 30 minutos do primeiro tempo. A seleção belga chegou ao gol de empate pouco depois, com De Ketelaere, aos 41 da etapa inicial.
Com drama, os espanhóis chegaram ao gol da vitória apenas aos 43 do segundo tempo, quando Mikel Merino, que já havia marcado nas oitavas de final, foi às redes aproveitando o rebote do goleiro. O lance decisivo contou com uma falha do jovem goleiro Lammens, que entrou no decorrer da partida para substituir o lesionado Courtois.
O aguardado encontro entre França e Espanha acontece na próxima terça-feira (14), às 16h, em Dallas. Do outro lado da chave, Noruega e Inglaterra e Argentina e Suíça ainda se enfrentam neste sábado (11), definindo a segunda semifinal da Copa do Mundo.
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