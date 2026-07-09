Na abertura das quartas, França e Marrocos repetem semifinal da Copa de 2022; relembre
França, de Mbapé, e Marrocos, de Hakimi, voltam a se encontrar, nesta quinta (9), abrindo as quartas de final da Copa de 2026; no Mundial anterior, as duas seleção fizeram jogo duro pela semifinal
Publicado: 09/07/2026 às 07:28
Mbappé e Dembélé em comemoração de gol da França (FRANCK FIFE / AFP)
Depois de ter se inspirado na vitória de seus antecessores sobre o Paraguai no Mundial de 1998, a França enfrenta o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (8), com um precedente muito mais recente e que traz ainda mais ânimo: a vitória que os 'Bleus' conquistaram na semifinal contra o mesmo adversário, sem Catar, em 2022.
Em 14 de dezembro daquele ano, na cidade costeira de Al Khor, ao norte do país, os 'Leões do Atlas' disputaram uma partida histórica: jamais uma seleção africana havia chegado às semifinais do maior torneio de futebol do mundo.
Os marroquinos chegaram ao confronto embalados por uma campanha impressionante, tendo eliminado a Espanha nas oitavas de final (vitória por 3 a 0 nos pênaltis, após empate em 0 a 0) e Portugal nas quartas de final (1 a 0).
A pergunta que se fazia era se a seleção norte-africana manteria a brilhante sequência contra a França. A equipe do astro Achraf Hakimi ofereceu forte resistência ao time de Kylian Mbappé, que entrou em campo como franco favorito.
A França abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Após receber um lançamento em profundidade de Raphaël Varane, Antoine Griezmann acionou Mbappé.
As três finalizações do atacante foram bloqueadas e a sobra acabou ficando com Théo Hernández, que, livre de marcação na segunda trave, superou Yassine Bounou ('Bono') com um chute acrobático.
Com aquele chute, o lateral de 26 anos marcou o gol mais rápido em uma semifinal de Copa do Mundo desde a edição de 1958, na Suécia, dando continuidade à curiosa tradição de defensores franceses marcarem gols nas semifinais do torneio, seguindo os passos de Lilian Thuram, que marcou duas vezes na Copa de 1998, e de Samuel Umtiti, autor do gol na edição de 2018.
Obrigado a atacar, o Marrocos passou a dominar a posse de bola (61%) e chegou a pressionar intensamente a meta defendida por Hugo Lloris, em busca de um empate que acabou não saindo.
A França encontrou o alívio de que precisava graças a uma carta na manga inesperada: Randal Kolo Muani, convocado de última hora para o elenco após o corte de Christopher Nkunku.
O atacante de 24 anos estava em campo havia apenas 44 segundos quando aproveitou um rebote para definir o placar final em 2 a 0.
O lance ocorreu após mais uma jogada individual brilhante de Mbappé que, embora não tenha balançado a rede, participou ativamente da construção das duas jogadas que resultaram nos gols de sua equipe.
Dias depois, a França acabaria perdendo a final para a Argentina de Lionel Messi nos pênaltis, enquanto o Marrocos retornou para casa orgulhoso por ter feito história, mas com o gosto amargo de ter chegado tão perto da decisão, um sonho que a equipe espera realizar desta vez.
Ficha técnica do França x Marrocos das semifinais da Copa de 2022:
Dia 14 de dezembro de 2022 em Al Khor (estádio Al Bayt): França vence Marrocos 2-0
Gols: Théo Hernández (5'), Kolo Muani (79')
França classificada para a final
Público: 68.294 espectadores
Árbitro: César Ramos (MEX)
Posse de bola:
França: 39%
Marrocos: 61%
Cartões amarelos: Boufal (MAR) (27')
Escalações:
França: Lloris (cap) - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - Ousmane Dembélé (Kolo Muani, 79'), Tchouaméni, Griezmann, Fofana, Mbappé - Giroud (Thuram, 65')
Técnico: Didier Deschamps
Marrocos: Bounou - Saiss (cap) (Amallah, 21', Ezzalzouli, 78'), Yamiq, Dari - Hakimi, Ounahi, S. Amrabat, Mazraoui (Attiyallah, 46') - Ziyech, En Nesyri (Hamdallah, 66'), Boufal (Aboukhlal, 67')
Técnico: Walid Regragui