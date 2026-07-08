Rivaldo rasga elogios à raça da Argentina: "É isso que o torcedor espera ver em uma Copa"

O pernambucano pentacampeão, que disputou duas finais de copa do mundo, comentou, nas redes sociais, a atuação da seleção da Argentina na virada épica sobre o Egito e destacou Messi: "Que jogador!"

Rivaldo reconheceu os méritos da Argentina de Messi e exaltou a entrega dos hermanos (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O pentacampeão Rivaldo usou o seu perfil nas redes sociais para enaltecer a vitória, de virada, da Argentina sobre o Egito, nesta terça (7), pelas oitavas de final.

“Que garra, que vontade de vencer, que luta e que entrega de todos! É isso que o torcedor espera ver dentro de campo em uma Copa do Mundo.”

Destaque da Seleção Brasileira na Copa de 2002, quando a equipe nacional conquistou seu último mundial, o pernambucano não poupou elogios ao craque dos hermanos.

“Falar do @leomessi é chover no molhado. Que jogador! Aos 39 anos, disputando sua sexta Copa do Mundo, continua demonstrando a mesma paixão pela camisa da Argentina: vibrando, lutando, chorando e, mais uma vez, sendo decisivo.”

Rivaldo comentou também, pouco depois de encerrada a partida diante dos egípcios, que a rivalidade entre brasileiros e argentinos não o impede de reconhecer e admirar os grandes feitos do futebol.

“Sou brasileiro, amo o meu país e sempre vou torcer pela nossa Seleção. A rivalidade faz parte do futebol, mas também sei reconhecer e admirar quando vejo uma grande partida e uma equipe deixando tudo dentro de campo”, explicou na postagem. E completou:

“Jogos como esse engrandecem o futebol e são dignos de uma Copa do Mundo. Parabéns à Argentina pela classificação.”

