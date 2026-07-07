"Reverte esse": perfil da federação belga ironiza Trump após goleada sobre os Estado Unidos

O perfil da seleção da Bélgica não deixou barato a interferência de Trump para suspender o cartão vermelho de Balogum e postou, pouco depois do quarto gol: "Overturn this (Reverte esse)"

Perfil da seleção belga não perdeu a oportunidade de zoar com o presidente Trump após a marcação do quarto gol (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

A interferência do presidente norte-americano Donald Trump junto à Fifa para suspender o cartão vermelho recebido pelo atacante Balogum diante da Bósnia, não deixou de ser lembrada pelos belgas na goleada aplicada sobre a seleção ianque na noite desta segunda-feira (7).

“Overturn this (Reverte esse)”, publicou o perfil oficial da seleção da Bélgica @belgianreddeviils, com a imagem do artilheiro Romelo Lukaku, com a mão aberta no ouvido, durante a comemoração do quarto e último gol da equipe contra os donos da casa.

A partida dos EUA contra os belgas chamou a atenção ainda mais a atenção do mundo após a Fifa atender, por meio do seu Comitê de Disciplina, ao pedido do presidente Donald Trump para suspender o cartão vermelho recebido pelo Balogum, artilheiro dos norte-americanos na competição.

Em jogo pelo 16 avos da copa, o árbitro brasileiro Rafael Klaus expulsou o jogador, que pisou no tornozelo de um bósnio. O vermelho deixaria o camisa 9 de fora do confronto com os belgas pelas oitavas.

Uma ligação de Trump para Gianni Infantino, presidente da Fifa, foi suficiente para Balogum se livrar da suspensão automática e ficar apto para o confronto da segunda. A federação da Bélgica tentou impugnar a partida, mas não conseguiu.

O jogo aconteceu, com Balogum em campo. Os Red Divils fizeram a sua melhor apresentação na competição e despacharam os anfitriões da copa com um 4x1 no placar.