Cabo Verde de Vozinha tenta parar a Argentina de Messi em encontro histórico na Copa 2026

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, e Lionel Messi, da Argentina (ROBERTO SCHMIDT / AFP e JUAN MABROMATA / AFP)

Nesta sexta-feira (3), às 19h, Argentina e Cabo Verde protagonizam um encontro histórico pela Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam pela fase de 16 avos de final, em Miami, em duelo que marca o embate do goleiro Vozinha contra o astro Lionel Messi.

O experiente goleiro lidera os Tubarões Azuis para mais uma jornada épica no Mundial da América do Norte. No auge dos seus 40 anos e atuando na segunda divisão portuguesa, Vozinha viverá momentos inesquecíveis ao estar frente a frente com um dos maiores jogadores da história do futebol e das Copas do Mundo.

O arqueiro já viveu momentos únicos nesta Copa ao “parar” a forte seleção espanhola na estreia da competição. Pelo grande desempenho em campo e pelo carisma fora dele, Vozinha se tornou um fenômeno nas redes sociais e já acumula a marca de 17,5 milhões de seguidores.

Em meio à alta popularidade, o goleiro também vem recebendo uma torcida especial para o jogo contra os argentinos. Os torcedores brasileiros invadiram a conta de Vozinha para prestar apoio antes do jogo com os “Hermanos”.

Do outro lado, Messi parece seguir com a mesma fome para conquistar o mundo pela segunda vez. O camisa 10 iniciou de maneira implacável o Mundial e já conta com seis gols marcados em apenas três partidas, feito que o isolou como o maior artilheiro da história das Copas.

O argentino tentará superar o icônico goleiro cabo-verdiano e demonstrar na prática o amplo favoritismo dos sul-americanos para o duelo. A Albiceleste vem realizando uma Copa irretocável até aqui, com três vitórias e oito gols marcados na fase de grupos.

Cabo Verde

Para além de Vozinha, a seleção africana conta com a força de todo o seu sistema defensivo para sonhar com uma classificação em Miami. A equipe sofreu gols apenas contra o Uruguai na segunda rodada, passando em branco contra a Espanha e no jogo classificatório contra os sauditas.

Realizando o seu quarto jogo de Mundial na história, Cabo Verde terá pela frente as atuais campeãs em seu primeiro duelo de mata-mata. A expectativa da seleção é entrar em campo sem pressão após já ter feito história na América do Norte.

Provável escalação:

Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Sidny Cabral; Lenini, Jamiro Monteiro e Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes e Livramento. Técnico: Bubista.

Argentina

Apostando na capacidade de decisão de Messi, a Argentina vem trazendo o entrosamento como o seu grande ponto forte na Copa do Mundo. Com o bom jogo coletivo, as individualidades tendem a aparecer em uma equipe já testada no alto nível.

O técnico Lionel Scaloni ganhará o importante retorno de Cristian Romero contra Cabo Verde. A única dúvida na escalação segue sendo para quem completa a dupla de ataque ao lado de Messi, com Lautaro Martínez e Julián Álvarez disputando posição.

Provável escalação:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

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