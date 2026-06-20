Sensação da Copa e com parente em Pernambuco, goleiro Vozinha volta a campo por Cabo Verde

Goleiro Vozinha, da Seleção de Cabo Verde, viralizou após grande partida contra a Espanha na estreia da Copa do Mundo de 2026

Goleiro Vozinha (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O goleiro Vozinha, sensação da Copa do Mundo de 2026 após fazer grande partida no empate por 0 a 0 com a poderosa Espanha na estreia do Mundial, volta a campo neste domingo (21), no duelo entre Uruguai e Cabo Verde pelo Grupo H. O arqueiro, de 40 anos, viralizou na internet. A conta dele no Instagram foi de 46 mil para 14,2 milhões de seguidores.

A exposição fez a vida do jogador, que se chama Josimar José Évora Dias e estampa o nome “Vozinha” em homenagem aos avós, se tornar mais conhecida. E, pasmem, ele tem parentes em Pernambuco.

O irmão dele, Kleidir Dias (37 anos), é morador de Camaragibe, no Grande Recife, e ensina matemática na cidade. No Instagram, o professor posta com frequência mensagens carinhosas dedicadas ao familiar.

Antes da Copa, Kleidir já fazia postagens de apoio a Vozinha: “Força irmão. Força Cabo Verde”, escreveu em um dos posts. “Meu irmão. Símbolo da nossa Nação. Em cada passo vejo a mão de Deus na tua vida”, publicou.

Após o jogo com a Espanha, Kleidir compartilhou um corte da transmissão da partida dizendo: “Gratidão é a palavra de ordem. Como te disse hoje, na tua vida sempre vi a mão de Deus”.

No jogo contra a seleção espanhola, foram sete defesas do goleiro, sendo seis dentro da área. O bom desempenho chamou a atenção do mundo todo. Cabo Verde e Vozinha seguem com vontade de fazer história. A equipe volta a campo neste domingo (21), às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

MÃE

O herói de Cabo Verde tem mais uma motivação para o jogo contra a Celeste. Finalmente ele poderá ver sua mãe entrar nos Estados Unidos, depois de cumprir as exigências financeiras para a obtenção do visto. O anúncio foi feito durante a semana por um líder democrata no Congresso americano.

“Tenho o privilégio de anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter o visto a tempo de assistir ao jogo de domingo contra o Uruguai”, disse Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, em comunicado. O congressista de Nova York afirmou ter intercedido junto ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Washington exigiu especificamente que cidadãos de 50 nações em desenvolvimento, incluindo Cabo Verde, pagassem um depósito entre US$ 5 mil e US$ 15 mil (R$ 25 mil e R$ 75 mil na cotação atual) para obter um visto, valor reembolsável após retorno ao país de origem.

Cabo Verde é um arquipélago de cerca de 500 mil habitantes localizado na costa noroeste da África.

Com informações da AFP