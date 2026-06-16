Copa 2026: Mbappé se torna maior artilheiro da história da Seleção Francesa
Indo às redes duas vezes contra Senegal, o atacante também chegou à marca de 14 gols em Copas do Mundo
Publicado: 16/06/2026 às 18:41
Kylian Mbappé, camisa 10 da França (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Em vitória por 3x1 na estreia da França na Copa do Mundo de 2026, diante de Senegal, Mbappé marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Francesa, ultrapassando Olivier Giroud.
Indo às redes duas vezes, o atacante também chegou à marca de 14 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Lionel Messi, que tem 13.
O outro gol da França foi marcado por Barcola, enquanto Senegal diminuiu comMbaye.
A Seleção Francesa está no Grupo I do Mundial, com Noruega, Iraque e Senegal.
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