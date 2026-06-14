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Copa 2026: Em jogo movimentado, Japão arranca empate com a Holanda na abertura do Grupo F

A primeira rodada do grupo continua ainda neste domingo (14), com o duelo entre Suécia e Tunísia

AFP

Publicado: 14/06/2026 às 19:37

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Partida entre Holanda x Japão na Copa do Mundo/ARIC BECKER / AFP

Partida entre Holanda x Japão na Copa do Mundo (ARIC BECKER / AFP)

Depois de ficar atrás no placar por duas vezes, o Japão buscou um empate em 2 a 2 com a Holanda neste domingo (14), em Dallas, no jogo que abriu o Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

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Os holandeses saíram na frente com um gol de cabeça de Virgil van Dijk no início do segundo tempo (51'), mas Keito Nakamura empatou seis minutos depois.

Crysencio Summerville recolocou a 'Oranje' em vantagem (64') e, quando o time do técnico Ronald Koeman parecia estar perto da vitória, Daichi Kamada (88') deixou tudo igual mais uma vez.

O jogo de posse de bola e paciência parecia suficiente para uma estreia vitoriosa dos europeus, mas os 'Samurais Azuis' tinham outros planos, que finalmente se concretizaram graças a Kamada.

O jogo foi movimentado nos primeiros 45 minutos e a defesa japonesa funcionou, com o goleiro Zion Suzuki tendo uma atuação segura debaixo das traves.

A equipe do técnico Hajime Moriyasu viveu momentos de tensão na semana que antecedeu a estreia no Mundial, quando o capitão e principal jogador, Wataru Endo, foi cortado por não ter se recuperado de uma lesão.

Após o corte, Endo, meio-campista do Liverpool, anunciou sua aposentadoria da seleção japonesa.


- Final eletrizante -

A perda do capitão não pareceu abalar o Japão, num duelo que ganhou intensidade em um segundo tempo eletrizante.

Van Dijk abriu o placar com uma cabeçada perfeita e Nakamura avisou que o Japão lutaria até o fim com um chute forte da entrada da área.

Os holandeses reagiram quase imediatamente, quando Summerville driblou seu marcador pela direita e, de perna esquerda, acertou o canto de Suzuki.

Mas o herói da tarde em Dallas foi Kamada, que cabeceou forte após cobrança de escanteio pela direita para garantir o empate.

Além do tropeço, a seleção holandesa ainda tem preocupações com o desempenho de Memphis Depay. O atacante do Corinthians entrou no segundo tempo (70') e pareceu estar longe de sua melhor forma.

Na sequência do Mundial, Koeman e sua equipe precisam provar contra Suécia e Tunísia, os outros dois adversários do Grupo F, que têm o que é preciso para representar uma nação acostumada a chegar às fases finais do torneio.

A 'Oranje', três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010), tem a missão de superar a campanha de quartas de final alcançada no Catar 2022.

Sem a mesma pressão histórica, o Japão busca avançar além das oitavas de final pela primeira vez na história da Copa do Mundo.


- Escalações:

Holanda: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven - Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch (Nathan Aké 81'), Tijjani Reijnders (Quinten Timber 70') - Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners 70'), Cody Gakpo (Brian Brobbey 85') - Donyell Malen (Memphis Depay 70'). Técnico: Ronald Koeman.

Japão: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe (Takehiro Tomiyasu 75'), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito - Takefusa Kubo (Koki Ogawa 75'), Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 75'), Kaishu Sano, Daizen Maeda (Junya Ito 66'), Daichi Kamada, Keito Nakamura - Ayase Ueda (Kento Shiogai 84'). Técnico: Hajime Moriyasu.


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