Copa 2026: Em jogo movimentado, Japão arranca empate com a Holanda na abertura do Grupo F

A primeira rodada do grupo continua ainda neste domingo (14), com o duelo entre Suécia e Tunísia

Partida entre Holanda x Japão na Copa do Mundo (ARIC BECKER / AFP)

Depois de ficar atrás no placar por duas vezes, o Japão buscou um empate em 2 a 2 com a Holanda neste domingo (14), em Dallas, no jogo que abriu o Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

Os holandeses saíram na frente com um gol de cabeça de Virgil van Dijk no início do segundo tempo (51'), mas Keito Nakamura empatou seis minutos depois.

Crysencio Summerville recolocou a 'Oranje' em vantagem (64') e, quando o time do técnico Ronald Koeman parecia estar perto da vitória, Daichi Kamada (88') deixou tudo igual mais uma vez.

O jogo de posse de bola e paciência parecia suficiente para uma estreia vitoriosa dos europeus, mas os 'Samurais Azuis' tinham outros planos, que finalmente se concretizaram graças a Kamada.

O jogo foi movimentado nos primeiros 45 minutos e a defesa japonesa funcionou, com o goleiro Zion Suzuki tendo uma atuação segura debaixo das traves.

A equipe do técnico Hajime Moriyasu viveu momentos de tensão na semana que antecedeu a estreia no Mundial, quando o capitão e principal jogador, Wataru Endo, foi cortado por não ter se recuperado de uma lesão.

Após o corte, Endo, meio-campista do Liverpool, anunciou sua aposentadoria da seleção japonesa.



- Final eletrizante -

A perda do capitão não pareceu abalar o Japão, num duelo que ganhou intensidade em um segundo tempo eletrizante.

Van Dijk abriu o placar com uma cabeçada perfeita e Nakamura avisou que o Japão lutaria até o fim com um chute forte da entrada da área.

Os holandeses reagiram quase imediatamente, quando Summerville driblou seu marcador pela direita e, de perna esquerda, acertou o canto de Suzuki.

Mas o herói da tarde em Dallas foi Kamada, que cabeceou forte após cobrança de escanteio pela direita para garantir o empate.

Além do tropeço, a seleção holandesa ainda tem preocupações com o desempenho de Memphis Depay. O atacante do Corinthians entrou no segundo tempo (70') e pareceu estar longe de sua melhor forma.

Na sequência do Mundial, Koeman e sua equipe precisam provar contra Suécia e Tunísia, os outros dois adversários do Grupo F, que têm o que é preciso para representar uma nação acostumada a chegar às fases finais do torneio.

A 'Oranje', três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010), tem a missão de superar a campanha de quartas de final alcançada no Catar 2022.

Sem a mesma pressão histórica, o Japão busca avançar além das oitavas de final pela primeira vez na história da Copa do Mundo.



- Escalações:

Holanda: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven - Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch (Nathan Aké 81'), Tijjani Reijnders (Quinten Timber 70') - Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners 70'), Cody Gakpo (Brian Brobbey 85') - Donyell Malen (Memphis Depay 70'). Técnico: Ronald Koeman.

Japão: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe (Takehiro Tomiyasu 75'), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito - Takefusa Kubo (Koki Ogawa 75'), Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 75'), Kaishu Sano, Daizen Maeda (Junya Ito 66'), Daichi Kamada, Keito Nakamura - Ayase Ueda (Kento Shiogai 84'). Técnico: Hajime Moriyasu.



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