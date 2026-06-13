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Copa do Mundo
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Copa de 2026: Catar arranca empate nos acréscimos com Suíça pelo Grupo B

O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também entre Canadá e Bósnia

AFP

Publicado: 13/06/2026 às 18:42

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Catar empatou com a Suíça /EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Catar empatou com a Suíça (EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Catar arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos com a Suíça neste sábado (13), em São Francisco, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

Os suíços abriram o placar aos 17 minutos com Breel Embolo cobrando pênalti, mas a seleção catari evitou a derrota com um gol de cabeça de Boualemen Khoukhi no apagar das luzes (90'+4).

O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também em 1 a 1 entre o coanfitrão Canadá e a Bósnia na véspera, em Toronto.

Catar , Copa do Mundo , Suiça
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