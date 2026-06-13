Copa de 2026: Catar arranca empate nos acréscimos com Suíça pelo Grupo B
O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também entre Canadá e Bósnia
Publicado: 13/06/2026 às 18:42
Catar empatou com a Suíça (EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Catar arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos com a Suíça neste sábado (13), em São Francisco, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.
Os suíços abriram o placar aos 17 minutos com Breel Embolo cobrando pênalti, mas a seleção catari evitou a derrota com um gol de cabeça de Boualemen Khoukhi no apagar das luzes (90'+4).
O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também em 1 a 1 entre o coanfitrão Canadá e a Bósnia na véspera, em Toronto.
History for Qatar! ????????— FIFA (@FIFAcom) June 13, 2026
A 94th-minute equaliser at San Francisco Bay Area Stadium sees the 2022 hosts claim their first-ever @FIFAWorldCup point ???? pic.twitter.com/hNCUwj8z0v