Jogos de hoje da Copa de 2026: onde assistir e horários deste domingo (14/06)

Confira as transmissões de Alemanha x Curaçao, Holanda x Japão, Costa do Marfim x Equador e Suécia x Tunísia

Jamal Musiala, meia-atacante da seleção alemã (Alexander Hassenstein / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue neste domingo (14) com quatro partidas movimentando a primeira rodada da fase de grupos.

Entre os destaques do dia estão a estreia da Alemanha diante de Curaçao, o confronto entre Costa do Marfim e Equador, a seleção da Suécia contra a Tunísia e o aguardado duelo entre Holanda e Japão, apontado como um dos mais interessantes da rodada inicial.

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar os confrontos. Os jogos serão distribuídos entre TV aberta, canais fechados, plataformas de streaming e transmissões no YouTube.

Jogos deste domingo (14/06), horários e onde assistir:



Alemanha x Curaçao, às 14h (de Brasília), pelo Grupo E: CazéTV (YouTube).

Holanda x Japão, às 17h (de Brasília), pelo Grupo F: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), ge tv (via Globoplay) e CazéTV (YouTube).

Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília), pelo Grupo E: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Suécia x Tunísia, às 23h (de Brasília), pelo Grupo F: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).