Paraguai anuncia a convocação para Copa do Mundo com trio do Palmeiras e jogadores do futebol brasileiro
A lista de 26 jogadores foi anunciada nesta segunda-feira (1º) e, ao todo, sete atletas que atuam no Campeonato Brasileiro compõem a relação
Publicado: 01/06/2026 às 14:25
Preparação do Paraguai para a Copa do Mundo (DANIEL DUARTE / AFP)
Três jogadores do Palmeiras e um do São Paulo vão estar presentes na Copa do Mundo a serviço da seleção paraguaia. A lista de 26 jogadores foi anunciada nesta segunda-feira e, ao todo, sete atletas que atuam no Campeonato Brasileiro compõem a relação.
O técnico argentino Gustavo Alfaro chamou os palmeirenses Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa, além do meio-campista são-paulino Damian Bobadilla. Completam a convocação ainda o atacante Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino, Fabián Balbuena, do Grêmio e Júnior Alonso, do Atlético-MG.
O Paraguai tem como desafio nesta etapa de classificação encarar um dos anfitriões da Copa do Mundo, que terá três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.
Integrante do Grupo D, a equipe sul-americana faz a sua estreia no dia 12 de junho justamente contra os americanos, em partida marcada para Los Angeles. O segundo jogo vai ser diante da Turquia, no dia 20, em Santa Clara e o confronto que encera esta primeira etapa do torneio vai ser diante da Austrália, no mesmo local.
CONFIRA OS CONVOCADOS DA SELEÇÃO PARAGUAIA PARA A COPA DO MUNDO:
Goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Gastón Olveira (Olimpia)
Defensores: Juan Cáceres (Dínamo), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Grêmio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético-MG) e Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
Meio-campistas: Braian Ojeda (Orlando City), Damián Bobadilla (São Paulo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Alejandro Romero Gamarra (Al -Ain), Mauricio (Palmeiras) e Matías Galarza (Atlanta United)
Atacantes: Gustavo Caballero (Porstmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Álex Arce (LDU), Julio Enciso (Strasbourg) e Antonio Sanabria (Cremonese).
