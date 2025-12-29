Lakers encerram série de derrotas com 58 pontos da dupla Doncic-LeBron contra Sacramento Kings
Com 58 pontos (34 de Doncic e 24 de LeBron), os astros deram show na vitória do Lakers
Publicado: 29/12/2025 às 11:24
Luka Doncic, jogador do Lakers (Divulgação/Lakers)
Depois de três derrotas consecutivas, o Los Angeles Lakers contou com boa atuação de sua dupla estrelada Luka Doncic e LeBron James para vencer o Sacramento Kings por 125 a 101 na noite de domingo na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Com 58 pontos (34 de Doncic e 24 de LeBron), os astros contaram com o auxílio do reserva Nick Smith Jr., que marcou 21.
A queda diante dos Rockets provocou uma reunião da equipe no sábado e um raro treino de arremessos na manhã de domingo. À noite, os Lakers terminaram o primeiro tempo com vantagem de 68 a 53. Determinado a voltar a vencer, o time de Los Angeles manteve a pressão após o intervalo e abriu uma vantagem de 26 pontos no início do terceiro quarto. Depois foi só administrar a vantagem.
KAWHI LEONARD MARCA 55 PONTOS E IGUALA RECORDE DOS CLIPPERS
Também na Califórnia, Kawhi Leonard registrou 55 pontos, a melhor marca de sua carreira, e levou o Los Angeles Clippers à vitória por 112 a 99 sobre o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste. Os Clippers ostentam agora uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a melhor da temporada.
Após perder 10 jogos no início desta temporada por problemas no tornozelo e no pé, Leonard foi poupado e pouco jogou no último quarto e mesmo assim igualou o recorde dos Clippers de seu companheiro de equipe James Harden de 55 pontos em uma partida.
Confira os resultados dos jogos deste domingo na NBA:
Toronto Raptors 127 x 141 Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder 129 x 104 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 114 x 108 Boston Celtics
Washington Wizards 116 x 112 Memphis Grizzlies
Los Angeles Clippers 112 x 99 Detroit Pistons
Los Angeles Lakers 125 x 101 Sacramento Kings
Acompanhe os jogos desta segunda-feira na NBA:
Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks
Washington Wizards x Phoenix Suns
Miami Heat x Denver Nuggets
Brooklyn Nets x Golden State Warriors
Toronto Raptors x Orlando Magic
Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks
San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers
Houston Rockets x Indiana Pacers
Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans x New York Knicks
Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks