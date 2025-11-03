Doncic faz 'triple-double' em vitória dos Lakers sobre Miami Heat na NBA e Thunder mantém 100%

Luka Doncic realizou 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências na vitória do Lakers sobre o Miami Heat

Luka Doncic e Austin Reaves, principais estrelas do Lakers neste início de temporada (Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)

Com mais uma bela atuação de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers segue a sua escalada na classificação da Conferência Oeste. Na noite deste domingo, a equipe superou o Miami Heat por 130 a 120, na Cripto Arena, pela temporada regular da NBA.

O resultado positivo marcou a quinta vitória dos Lakers em sete rodadas. O jogador esloveno voltou a fazer a diferença em quadra e liderou o triunfo ao cravar um 'triple-double' na partida com 29 pontos, 11 rebotes e dez assistências.

Na classificação, os Lakers figuram agora na terceira posição da Conferência Oeste e estão atrás somente do Oklahoma City Thunder e do vice-líder San Antonio Spurs. Já o Miami Heat, que contou com o cestinha da partida (Jaime Jaquez Jr. anotou 31 pontos), aparece em sexto lugar no lado Leste.

Mesmo com ausências importantes como a de LeBron James (dores ciáticas) e DeAndre Ayton (lombalgia), os anfitriões assumiram o controle desde o início. A equipe de Los Angeles acertou 50,5% dos arremessos e contou ainda com uma grande atuação de Austin Reaves. Com 26 pontos e 11 rebotes, ele foi peça importante na vitória.

Do banco de reservas, LeBron vibrou quando seu filho Bronny James acertou uma bela enterrada após uma assistência milimétrica de Reaves quando o confronto ainda estava no primeiro quarto. Com uma atuação segura, a equipe da casa administrou a vantagem ao longo do jogo e consolidou mais uma vitória.

OKLAHOMA CITY THUNDER VENCE A SÉTIMA SEGUIDA

Em outro confronto da rodada deste domingo, o Oklahoma City Thunder confirmou os 100% de aproveitamento em sete rodadas ao derrotar o New Orleans Pelicans por 137 a 106 no Paycom Center, em noite de Shai Gilgeous-Alexander.

Ao anotar 30 pontos (deu ainda sete assistências e pegou dois rebotes), ele igualou a marca de Oscar Robertson como a 3ª maior sequência de duelos em que assinalou mais de 20 pontos, atingindo seu 79º jogo consecutivo.

Gilgeous converteu oito de 14 arremessos e acertou todos os 13 lances livres que teve. A franquia de Oklahoma igualou ainda o seu melhor início de temporada. Na classificação, a equipe aparece no topo da Conferência Oeste, enquanto o New Orleans Pelicans figura na 15ª e última colocação do mesmo lado.

PHILADELPHIA 76ERS BATE BROOKLYN NETS E LIDERA NO LESTE

Quem também teve o que comemorar na noite deste domingo foi o Philadelphia 76ers, que se reabilitou na competição ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 129 a 105, em duelo realizado no Barclays Center, arena do rival.

Kelly Oubre marcou 29 pontos e teve a preciosa contribuição de Tyrese Maxey (26). Destaque da sua equipe, o ala-armador converteu nove de 11 arremessos, mas saiu de quadra mancando após lesionar o tornozelo no estouro do cronômetro do terceiro quarto e não retornou mais para o embate.

Mesmo sem Joel Embiid, com uma contusão no joelho esquerdo, os Sixers obtiveram êxito em 52% dos seus arremessos e chegaram a abrir 28 pontos de vantagem sobre o rival, que teve Cam Thomas como o seu melhor pontuador (29).

O revés enfatiza o momento ruim do Brooklyn Nets,que cumpre o pior início de temporada na NBA. Até aqui, a equipe perdeu todos os seis encontros que teve na NBA e amarga a lanterna da Conferência Leste, enquanto o Philadelphia lidera a classificação com cinco triunfos e apenas uma derrota.

Confira os resultados da noite deste domingo dos jogos da NBA

Oklahoma City Thunder 137 x 106 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 105 x 129 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 126 x 103 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 117 x 109 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 117 x 104 Memphis Grizzlies

New York Knicks 128 x 116 Chicago Bulls

Phoenix Suns 130 x 118 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 130 x 120 Miami Heat

Acompanhe os jogos da NBA desta segunda-feira:

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Utah Jazz

New York Knicks x Washington Wizards

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Miami Heat