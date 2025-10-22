Oklahoma vence Houston em prorrogação dupla na abertura da temporada 2025-26 da NBA

A equipe do Thunder derrotou o Houston Rockets por 125 a 124 na estreia da NBA na temporada de 2025-26

Shai Gilgeous-Alexander anotou 35 pontos, cinco rebotes e cinco assistências na vitória sobre o Houston Rockets ( Zach Beeker/ Getty Images via AFP)

Em dia de festa no Paycom Center, o elenco do Oklahoma City Thunder recebeu os anéis de campeões da última edição da NBA e também lembraram os rivais do porquê é candidato ao bicampeonato Nesta terça-feira, em Oklahoma, o time venceu o Houston Rockets por 125 a 124, na abertura da temporada 2025-26.

O começo do jogo foi marcado pela troca de pontos. Estreando pelo Rockets em partidas oficiais, Kevin Durant contribuiu em várias ações de ataque, principalmente pontuando. Porém, a mão calibrada de Chet Holmgren fez com que o Thunder não deixasse o adversário se desgarrar no placar. Ao final do primeiro quarto, o time visitante terminou na liderança por 30 a 27.

No segundo quarto, os Rockets se aproveitaram de erros em sequência dos atuais campeões e aproveitaram para abrir vantagem Com aproveitamento de quase 50% nos arremessos em quadra, o time do Texas fechou o primeiro tempo com vitória parcial por 57 a 51.

Apagado nos dois primeiros quartos, o astro Shai Gilgeous-Alexander passou a ser mais agressivo ofensivamente no começo de segunda etapa e mostrou o porquê foi considerado o MVP da última temporada. Ao lado de Aaron Wiggins, Shai comandou uma reação do time da casa, que diminuiu a desvantagem para quatro pontos no terceiro período com 79 a 75 no placar.

No quarto decisivo, o turco Alperen Sengun acertou uma sequência de bolas de três e voltou a deixar os Rockets com folga no marcador. Mas com um jogo coletivo funcionando e Shai brilhando, o Thunder conseguiu igualar o marcador em 104 a 104 e levar o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, o Thunder voltou a liderar o marcador, mas o time do Texas foi atrás do empate. Nos últimos segundos do período, a arbitragem fez vista grossa para um pedido de tempo técnico por parte de Kevin Durant sem os Rockets terem direito, o que seria passível de falta técnica. Como a infração não foi marcada, o placar ficou em 115 a 115 e a partida foi para o segundo overtime.

Com o apoio da torcida, Shai foi determinante no momento mais decisivo do jogo. Desta forma, ele conduziu o Oklahoma City Thunder à vitória apertada por 125 a 124.

Além de ser cestinha do jogo com 39 pontos, Alperen Sengun, do Houston Rockets, também pegou 11 rebotes e conseguiu um duplo-duplo. Destaque também para Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, com 35 pontos.

Na sequência da NBA, o Oklahoma City Thunder viaja até Indianápolis para enfrentar o Indiana Pacers na quinta-feira, às 20h30. Já o Houston Rockets volta à quadra na sexta-feira, às 21h, quando recebe o Detroit Pistons, no Texas.

