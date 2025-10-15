Troca de socos marca Houston Rockets x New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA
Publicado: 15/10/2025 às 09:34
Houston Rockets contra o New Orleans Pelicans (AFP)
Uma troca de socos marcou a partida entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira, em Birmingham, na Inglaterra. No segundo quarto de jogo, em disputa pelo rebote, Amen Thompson, do Rockets, e Jose Alvarado, dos Pelicans, se estranharam e protagonizaram uma confusão em quadra.
Como punição, Alvarado recebeu uma falta técnica, enquanto Thompson recebeu uma falta flagrante de nível 1, quando há contato desnecessário, mas não excessivamente violento.
A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA. A temporada regular começa na próxima terça-feira, dia 21, quando o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder, atual campeão, em Oklahoma.
Já o New Orleans Pelicans estreia contra o Memphis Grizzlies, marcada para a próxima quarta-feira, dia 22, também fora de casa
EITA POURRA— NBA do Povo ???????????? (@NBAdoPovo) October 15, 2025
FECHOU O TEMPO NA PRÉ-TEMPORADA DA NBA
Amen Thompson e Jose Alvarado quase trocando socos sincerospic.twitter.com/nUoyQVQmS1