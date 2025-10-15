diariodepernambuco.com.br
Basquete
NBA

Troca de socos marca Houston Rockets x New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA

A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/10/2025 às 09:34

Seguir no Google News Seguir

Houston Rockets contra o New Orleans Pelicans /AFP

Houston Rockets contra o New Orleans Pelicans (AFP)

Uma troca de socos marcou a partida entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira, em Birmingham, na Inglaterra. No segundo quarto de jogo, em disputa pelo rebote, Amen Thompson, do Rockets, e Jose Alvarado, dos Pelicans, se estranharam e protagonizaram uma confusão em quadra.

Veja também:
Alvarado acabou caindo sobre Thompson, que reagiu e empurrou o adversário no chão. Na sequência, o jogador dos Rockets desferiu socos e tentou agarrar Alvarado, enquanto o rival dos Pelicans buscou revidar, mas eles foram separados por companheiros dos dois times.

Como punição, Alvarado recebeu uma falta técnica, enquanto Thompson recebeu uma falta flagrante de nível 1, quando há contato desnecessário, mas não excessivamente violento.

A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA. A temporada regular começa na próxima terça-feira, dia 21, quando o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder, atual campeão, em Oklahoma.

Já o New Orleans Pelicans estreia contra o Memphis Grizzlies, marcada para a próxima quarta-feira, dia 22, também fora de casa

Alvarado , amen thompson , Basquete , NBA , New , Orleans , Pelicans , ROCKETS
Mais de Basquete

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP