O pernambucano Rafael Câmara sofreu uma penalização de três posições no grid após um incidente envolvendo Gabriel Bortoleto durante a classificação do GP do Catar deste sábado (28).

Segundo os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Câmara atrapalhou desnecessariamente a passagem de Bortoleto durante o Q2, segunda fase da classificação.

De acordo com o documento divulgado pela FIA, Câmara estava em uma volta de retorno aos boxes e ocupava o traçado de corrida quando Bortoleto se aproximava da curva 16 em volta rápida. A situação obrigou o piloto da Audi a reduzir bruscamente a velocidade para evitar uma possível colisão. A telemetria também mostrou que o incidente fez Bortoleto perder a traseira do carro na entrada da curva.

Para tomar a decisão, foram analisados dados de posicionamento dos carros, imagens, telemetria, comunicações via rádio e câmeras a bordo. Os dois brasileiros foram convocados para prestar esclarecimentos, assim como representantes das equipes Haas e Audi.

Os comissários classificaram o episódio como um caso de “impedimento desnecessário”. Pela infração, a punição padrão prevista é a perda de três posições no grid de largada. Com isso, o recifense, que se classificou na 15ª colocação, largará em 18º na corrida do domingo.

O GP do Catar será neste domingo (29) e tem largada programada para às 13h.