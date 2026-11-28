O pernambucano Rafael Câmara participa, neste sábado (28), da sessão classificatória para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1), no Circuito Internacional de Lusail. A atividade começou às 15h (horário de Brasília).

No Catar, Câmara conseguiu os resultados consistentes nos treinos livres, sendo 15° lugar no tl1, 17° lugar no tl2 e 15° lugar no tl3.

O recifense de 21 anos estreou na F1 no GP de São Paulo, em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de ter conquistado a 11ª posição no grid de largada, enfrentou dificuldades durante a prova e terminou em 20º lugar, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada. A segunda participação do brasileiro aconteceu no GP de Las Vegas, onde Câmara largou da 13ª posição e terminou na 16ª colocação, depois de ser atingido por Sergio Pérez na 19ª volta.

A classificação da F1 é dividida em três fases: Q1, Q2 e Q3. Na primeira, todos os pilotos participam, e os cinco mais lentos são eliminados. Na segunda, os 15 restantes disputam as dez vagas para a fase final. Já na Q3, os dez mais rápidos brigam pelas primeiras posições do grid de largada.

Q1

Rafael Câmara foi um dos primeiros pilotos a ir para a pista marcando 1.24.621 em sua volta rápida.

Em uma primeira parte sem incidentes, Câmara abriu 3 voltas rápidas e terminou o Q1 na 14ª posição com o tempo de 1.24.026, avançando para o Q2.

O outro brasileiro do grid, Gabriel Bortoleto ficou na 13ª colocação, com o tempo de 1:23.985 e também avançou de etapa.

ELIMINADOS NO Q1:

17. Carlos Sainz

18. Alex Albon

19. Fernando Alonso

20. Lance Stroll

21. Valtteri Bottas

22. Sergio Pérez

Q2

Na segunda parte da classificação, o pernambucano ficou na 15ª colocação em sua primeira marcação de tempo.

O tempo final marcado por Câmara foi de 1:23.863, não sendo suficiente para passar para o Q3 e mantendo o pernambucano na 15ª posição para a largada do domingo.

Oliver Bearman, companheiro de equipe de Câmara encerrou sua participação no treino classificatório na 11ª posição com o tempo de 1:23.367. Bortoleto também não consegui avançar de fase e largará no 13° lugar.

ELIMINADOS NO Q2:

11. Oliver Bearman

12. Pierre Gasly

13. Gabriel Bortoleto

14. Franco Colapinto

15. Rafael Câmara

16. Hulkenberg