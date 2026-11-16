GP de São Paulo de 2027 inicia venda geral de ingressos nesta segunda-feira

Entradas custam a partir de R$ 545; edição terá arquibancada em homenagem a Gabriel Bortoleto

GP de São Paulo, em Interlagos ( MAURO PIMENTEL / AFP)

A venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) de 2027 começa nesta segunda-feira (16), às 12h, pelo site da Eventim, plataforma oficial de comercialização das entradas para a etapa brasileira.

Os ingressos têm preços a partir de R$ 545, valor referente à meia-entrada do Setor G. As entradas são limitadas e estarão sujeitas à disponibilidade. Antes da abertura ao público geral, foram realizadas pré-vendas exclusivas para clientes Porto Bank e titulares de cartões American Express.

A corrida está marcada para os dias 5, 6 e 7 de novembro de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição contará com a participação de dois pilotos brasileiros no grid.

Uma das novidades para o próximo ano é a homenagem ao piloto Gabriel Bortoleto. O atual Setor H do autódromo passará a se chamar Arquibancada Gabriel Bortoleto, em reconhecimento ao brasileiro.

Outra mudança envolve a F1 Fanzone. Pela primeira vez, o espaço poderá ser acessado com ingresso válido para apenas um dia, além da opção de pacote para os três dias do Grande Prêmio.

Confira ingressos por Setor:

Setor G

Localizado no final da Reta Oposta;

Arquibancada descoberta;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados;

Telão.



Valor: R$ 1.090,00| inteira

R$ 545,00| meia



Setor A

Localizado na Subida dos Boxes e Largada

Arquibancada descoberta

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados

Telão;

Acesso ao Track Celebration após o fim da corrida*

*O Track Celebration está sujeito à programação do evento. Sua realização e o acesso do público poderão ser alterados, restringidos ou cancelados, inclusive no próprio dia do evento, em razão de decisões tomadas pela Brasil Motorsport, da Formula One World Championship e afiliadas (FOWC) e/ou da Fédération Internationale de L’Automobile (FIA).



Valor: R$ 1.780,00 | inteira

R$ 890,00 | meia

Setor R

Localizado no início da Reta Oposta;

Arquibancada coberta;

Assentos numerados*;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados; e

Telão.



Valor: R$ 2.450,00 | inteira

R$ 1.225,00 | meia

Setor M

Localizado em frente aos boxes;

Arquibancada coberta;

Assentos numerados*;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados;

Telão.



Valor: R$ 3.950,00| inteira

R$ 1.975,00 | meia

Arquibancada Bortoleto

Localizada no final do S do Senna;

Arquibancada coberta e temática do Gabriel Bortoleto;

Kit exclusivo Gabriel Bortoleto, com camiseta e boné;

Assentos numerados;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados;

Telão;

Aparição do Gabriel Bortoleto na frente da arquibancada em um dos dias (sujeita à programação do evento, podendo ser alterada ou cancelada em razão de circunstâncias operacionais, esportivas ou alheias à organização).



Valor único: R$ 3.950,00

Setor D

Localizado no início do S do Senna;

Arquibancada coberta;

Assentos numerados;

Alimentação e bebidas inclusas;

Ponto de venda de produtos licenciados;

Telão.

Valor único: R$ 5.150,00

Setor B

Vista do Grid de Largada e Pódio;

Arquibancada coberta;

Assentos numerados;

Alimentação e bebidas inclusas;

Ponto de venda de produtos licenciados; e

Telão.



Valor único: R$ 5.940,00



*Os assentos são numerados e atribuídos automaticamente pelo sistema dentro do bloco escolhido, conforme a disponibilidade. Ingressos de um mesmo pedido terão assentos sequenciais, e pedidos diferentes podem ficar distantes entre si. No evento, ocupe somente o assento indicado no seu ingresso.

Orange Tree Club

Vista para a Curva do Laranjinha;

Lounge e arquibancada coberta;

Buffet finger food e open bar; e

Monitores de TV e Telão.

Valor único: R$ 9.100,00

Pit Stop Club

Vista do Grid de Largada, Boxes e Pódio;

Lounge e arquibancada coberta;

Área de entretenimento e games;

Menu exclusivo e open bar;

Monitores de TV e Telão.

Valor único: R$ 11.900,00



Grand Prix Club

Acomodação no sofisticado camarote VIP Lounge, em espaço interno do Grand Prix Club;

Monitores de TV e telão para acompanhar o evento no VIP Lounge;

Vista da área central do circuito exclusivamente no terraço externo compartilhado;

Área de entretenimento e games;

Menu excepcional e bares exclusivos, com open bar;

Visitação aos boxes em datas programadas*

*O ingresso permite um único acesso à área dos boxes em cada data programada, apenas nos horários previstos na programação oficial do Evento. A visitação não ocorrerá em todos os dias do Evento e poderá ter suas datas, horários ou condições de acesso alterados, bem como ser restringida ou cancelada, inclusive no próprio dia, por razões operacionais, técnicas ou de segurança, mediante decisão da Brasil Motorsport, da Formula One World Championship Limited e suas afiliadas (FOWC) e/ou da Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Valor único: R$ 22.600,00

Heineken Village Gramado

Área gramada ao ar livre no miolo do circuito;

Entretenimento exclusivo;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados;

Telão.

*Acesso proibido a menores de 18 anos.

A partir de: R$ 1.370,00



Heineken Village Estrela

Área premium no miolo do circuito;

Entretenimento;

Acesso à área gramada;

Incluso buffet finger food e open bar de cerveja ou chopp Heineken;

Ponto de venda de produtos licenciados.

*Acesso proibido a menores de 18 anos.

Valor único: R$ 5.700,00

F1 Fanzone

Localizado no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos;

Simuladores de corrida e outras ativações;

Participação de pilotos, conforme programação do evento;

Shows todos os dias;

Ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados;

Telão.

*O Ingresso da F1 Fanzone não dá acesso a outros setores e não possui visão direta para a pista.

A partir de: R$ 120,00 (1 dia)

A partir de: R$ 325,00 (3 dias)