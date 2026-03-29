F1: Antonelli vence no Japão e assume liderança do campeonato; Bortoleto fica em 13°

O piloto da Mercedes chega a 72 pontos e se torna o mais jovem a liderar o campeonato de pilotos da história da Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) vence GP do Japão de F1 ( Philip FONG / AFP)

O Grande Prêmio do Japão, disputado em Suzuka na madrugada deste domingo (29), foi marcado por incidentes, estratégia e uma grande recuperação de Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes venceu pela segunda vez na carreira e assumiu a liderança do campeonato de pilotos.

O pódio foi completado por Oscar Piastri, que terminou na segunda posição conquistando seu primeiro resultado após um início complicado de temporada, e Charles Leclerc, em terceiro.

Já na largada, o GP foi atrasado em 10 minutos por causa de um forte acidente em uma corrida preliminar da Porsche Cup, que danificou a barreira de proteção da Curva 12. No ocorrido, um dos carros chegou a ser lançado por cima do alambrado e quase atingiu a torcida.

Pole position, Antonelli teve uma largada ruim e caiu para a sexta colocação. Fazendo uma uma prova de recuperação, o italiano contou com a estratégia da equipe e com a entrada do safety car para retomar a ponta e garantir a vitória.

O piloto da Haas, Oliver Bearman perdeu o controle, durante a volta 22, em disputa com Franco Colapinto e bateu com na barreira. Com o impacto, que segundo a equipe foi de 50G, o inglês precisou ser amparado pelos fiscais e teve uma contusão no joelho.

Com o safety car na pista, Antonelli fez sua parada em momento favorável e conseguiu recuperar a liderança. A partir daí, administrou a vantagem até a bandeirada final.

Já George Russell, foi prejudicado pelo timing do safety car após seu pit stop e ficou fora do pódio, em quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto, largou mal da 9ª posição e acabou cruzando a linha de chegada em 13º, sem marcar pontos.

Apesar da retirada do carro de Lance Stroll na volta 31, a Aston Martin, conseguiu levar um de seus carros até o fim da corrida pela primeira vez na temporada. O veterano Fernando Alonso recebeu a bandeirada na 18° posição.

Confira o resultado completo do GP do Japão 2026:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Oscar Piastri (McLaren) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. George Russell (Mercedes) 5. Lando Norris (McLaren) 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Max Verstappen (Red Bull) 9. Liam Lawson (Racing Bulls) 10. Esteban Ocon (Haas) 11.Nico Hülkenberg (Audi) 12. Isack Hadjar (Red Bull) 13.Gabriel Bortoleto (Audi) 14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15.Carlos Sainz (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Sergio Pérez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Alexander Albon (Williams)

21. Lance Stroll (Aston Martin)- Não finalizou

22. Oliver Bearman (Haas) -Não finalizou

Campeonato

Com o resultado, Antonelli chega a 72 pontos e se torna o mais jovem a liderar o campeonato de pilotos da história da Fórmula 1, com menos de 20 anos.

George Russell aparece na segunda colocação, com 63 pontos, mantendo a dobradinha da equipe alemã. Na sequência, a Scuderia Ferrari ocupa o terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc, que tem 49 pontos, e Lewis Hamilton, com 41, ainda próximos na disputa.

Gabriel Bortoleto aparece na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.

Calendário F1 2026

A Fórmula 1 agora entra em uma pausa no calendário e retorna no dia 3 de maio, com o Grande Prêmio de Miami.

A pausa é uma consequência direta da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita das Fórmulas 1, 2 e 3, sem reposição no calendário.

Com isso, a temporada 2026 passa a ter 22 corridas, e o mês de abril ficará sem provas.