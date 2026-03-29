F1: Antonelli vence no Japão e assume liderança do campeonato; Bortoleto fica em 13°
O piloto da Mercedes chega a 72 pontos e se torna o mais jovem a liderar o campeonato de pilotos da história da Fórmula 1
Publicado: 29/03/2026 às 04:09
Kimi Antonelli (Mercedes) vence GP do Japão de F1 ( Philip FONG / AFP)
O Grande Prêmio do Japão, disputado em Suzuka na madrugada deste domingo (29), foi marcado por incidentes, estratégia e uma grande recuperação de Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes venceu pela segunda vez na carreira e assumiu a liderança do campeonato de pilotos.
O pódio foi completado por Oscar Piastri, que terminou na segunda posição conquistando seu primeiro resultado após um início complicado de temporada, e Charles Leclerc, em terceiro.
Já na largada, o GP foi atrasado em 10 minutos por causa de um forte acidente em uma corrida preliminar da Porsche Cup, que danificou a barreira de proteção da Curva 12. No ocorrido, um dos carros chegou a ser lançado por cima do alambrado e quase atingiu a torcida.
Pole position, Antonelli teve uma largada ruim e caiu para a sexta colocação. Fazendo uma uma prova de recuperação, o italiano contou com a estratégia da equipe e com a entrada do safety car para retomar a ponta e garantir a vitória.
O piloto da Haas, Oliver Bearman perdeu o controle, durante a volta 22, em disputa com Franco Colapinto e bateu com na barreira. Com o impacto, que segundo a equipe foi de 50G, o inglês precisou ser amparado pelos fiscais e teve uma contusão no joelho.
Com o safety car na pista, Antonelli fez sua parada em momento favorável e conseguiu recuperar a liderança. A partir daí, administrou a vantagem até a bandeirada final.
Já George Russell, foi prejudicado pelo timing do safety car após seu pit stop e ficou fora do pódio, em quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto, largou mal da 9ª posição e acabou cruzando a linha de chegada em 13º, sem marcar pontos.
Apesar da retirada do carro de Lance Stroll na volta 31, a Aston Martin, conseguiu levar um de seus carros até o fim da corrida pela primeira vez na temporada. O veterano Fernando Alonso recebeu a bandeirada na 18° posição.
- Confira o resultado completo do GP do Japão 2026:
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2. Oscar Piastri (McLaren)
- 3. Charles Leclerc (Ferrari)
- 4. George Russell (Mercedes)
- 5. Lando Norris (McLaren)
- 6. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 7. Pierre Gasly (Alpine)
- 8. Max Verstappen (Red Bull)
- 9. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 10. Esteban Ocon (Haas)
- 11.Nico Hülkenberg (Audi)
- 12. Isack Hadjar (Red Bull)
- 13.Gabriel Bortoleto (Audi)
- 14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 15.Carlos Sainz (Williams)
- 16. Franco Colapinto (Alpine)
- 17. Sergio Pérez (Cadillac)
- 18. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 19. Valtteri Bottas (Cadillac)
- 20. Alexander Albon (Williams)
- 21. Lance Stroll (Aston Martin)- Não finalizou
- 22. Oliver Bearman (Haas) -Não finalizou
Campeonato
Com o resultado, Antonelli chega a 72 pontos e se torna o mais jovem a liderar o campeonato de pilotos da história da Fórmula 1, com menos de 20 anos.
George Russell aparece na segunda colocação, com 63 pontos, mantendo a dobradinha da equipe alemã. Na sequência, a Scuderia Ferrari ocupa o terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc, que tem 49 pontos, e Lewis Hamilton, com 41, ainda próximos na disputa.
Gabriel Bortoleto aparece na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.
Calendário F1 2026
A Fórmula 1 agora entra em uma pausa no calendário e retorna no dia 3 de maio, com o Grande Prêmio de Miami.
A pausa é uma consequência direta da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita das Fórmulas 1, 2 e 3, sem reposição no calendário.
Com isso, a temporada 2026 passa a ter 22 corridas, e o mês de abril ficará sem provas.