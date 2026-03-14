George Russell vence Sprint do GP da China após corrida movimentada em Xangai

O piloto britânico da Mercedes, George Russell (C), comemora a vitória ao lado do piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc (E), que ficou em segundo lugar, e do piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (D), que ficou em terceiro, após a corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai ( JADE GAO / AFP)

A corrida Sprint do GP da China foi marcada por disputas intensas, punições e abandonos no circuito de Xangai. O vencedor foi George Russell, que largou da pole position e, apesar do duelo com o ex-companheiro de equipe Lewis Hamilton, conseguiu manter a liderança até o fim.

Logo na primeira volta, o estreante Arvid Lindblad rodou e caiu para as últimas posições. Na largada, Andrea Kimi Antonelli também teve problemas, ficou parado no grid e perdeu várias posições.

A corrida seguiu com momentos de tensão, como a briga roda a roda entre os pilotos da Ferrari, Hamilton e Charles Leclerc, que quase se tocaram na pista. Antonelli também se envolveu em um incidente com Isack Hadjar e recebeu 10 segundos de punição por um toque considerado imprudente.

Na metade da prova, Lindblad acabou abandonando a corrida. Pouco depois, Nico Hülkenberg também deixou a disputa ao estacionar o carro na Curva 1, provocando a entrada do safety car.

Com o safety car na pista, a estratégia das equipes mudou. Apesar de a Sprint inicialmente não prever paradas, a maioria dos pilotos foi aos boxes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto optou por permanecer na pista e terminou a corrida na 13ª posição, sem marcar pontos.

Na relargada, Antonelli e Hamilton perderam várias posições após aguardarem seus companheiros de equipe realizarem as paradas. O italiano ainda aproveitou o momento para cumprir a punição de 10 segundos. Sergio Pérez também recebeu cinco segundos de punição por infração durante o período de safety car.

No fim, George Russell confirmou a vitória na Sprint, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

GRID E PONTUAÇÃO

A Sprint distribui pontos para os oito primeiros colocados. O vencedor recebe oito pontos, o segundo colocado sete, o terceiro seis, e a pontuação segue de forma decrescente até o oitavo lugar, que soma um ponto.

1.George Russell (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas F1 Team)

9. Max Verstappen (Red Bull Racing)

10. Esteban Ocon (Haas F1 Team)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Nico Hulkenberg (Audi) - NÃO FINALIZOU

21.Valtteri Bottas (Cadillac) - NÃO FINALIZOU

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) -NÃO FINALIZOU

Esta foi a terceira vez que o Circuito de Xangai recebeu uma corrida nesse formato. Além da China, os GPs de Miami, Canadá, Inglaterra, Holanda e Singapura também terão provas Sprint na temporada 2026. Será a primeira vez desde a implementação desse formato que o Brasil não receberá uma corrida Sprint em seu fim de semana.