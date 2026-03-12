Fórmula 1: confira horários e onde assistir o Grande Prêmio da China 2026

O fim de semana contará com a primeira corrida sprint do ano

Piloto da Mercedes, George Russell (Paul Crock / AFP)

A Fórmula 1 (F1) desembarca na China para disputar a segunda etapa da temporada de 2026. A programação acontece entre a sexta-feira (13) e o domingo (15), no Circuito Internacional de Xangai.

O fim de semana contará também com a primeira corrida sprint da temporada. A prova curta, prevista para o sábado, terá 19 voltas e marca a primeira disputa nesse formato na "nova era" da Fórmula 1.

Após o 9º lugar no GP da Austrália, no último domingo (8), o brasileiro Gabriel Bortoleto chega à Ásia com a expectativa de voltar a pontuar. Quem lidera o campeonato neste início de temporada é George Russell, da Mercedes, vencedor da primeira prova do ano.

Oscar Piastri, vencedor da corrida em 2025, chega ao GP com a expectativa de melhorar o resultado obtido em Melbourne. Em sua corrida em casa, o piloto não chegou a largar e abandonou antes mesmo do início da prova após bater durante a volta de reconhecimento.

Já o recordista de vitórias no GP da China com seis triunfos no circuito, Lewis Hamilton busca subir ao pódio depois de terminar na quarta posição na corrida disputada na Austrália.

HORÁRIOS DO GP DA CHINA:

Treino Livre 1 - sexta-feira (13): 0h30 (de Brasília)

Classificação Sprint - sexta-feira (13): 4h30 (de Brasília)

Corrida Sprint - sábado (14): 0h (de Brasília)

Classificação - sábado (14): 4h (de Brasília)

Grande Prêmio da China - domingo (15): 4h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR O GP DA CHINA? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio da China não terá transmissão na televisão aberta. A etapa será exibida na íntegra pelo SporTV e também pela plataforma F1 TV, que fará a cobertura completa do fim de semana