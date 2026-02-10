diariodepernambuco.com.br
Automobilismo
F1

Conheça todos os carros e pinturas da Fórmula 1 para 2026

A primeira corrida da F1 será na Austrália, em evento que será realizado no Circuito Albert Park, em Melbourn

Estadão Conteúdo

Publicado: 10/02/2026 às 13:19

Carros da Fórmula 1 2026/Divulgação/F1

A Fórmula 1 volta às pistas em menos de um mês, com a corrida do GP da Austrália, em Melbourne, que acontece no dia 8 de março. Nesta segunda-feira, 9, as últimas equipes apresentaram os modelos dos carros que serão utilizados na nova temporada.

Estreante na categoria, a Cadillac divulgou o veículo que entrará nas pistas para a sua primeira temporada na F1 durante a transmissão do Super Bowl LX, no último domingo, 8. O time norte-americano será comandado pelos pilotos veteranos Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

O AMR26, da Aston Martin, foi anunciado nesta segunda. O seu design foi realizado pelo engenheiro britânico Adrian Newey, integrante da Fórmula 1 desde a década de 1980.

Por fim, os atuais campeões divulgaram o carro que promete conquistar o bicampeonato de pilotos em 2026. A McLaren anunciou MCL40, que será comandado por Lando Norris e Oscar Piastri.

A primeira corrida da F1 será na Austrália, em evento que será realizado no Circuito Albert Park, em Melbourne. A temporada marca o retorno do GP da Espanha no circuito de rua de Madri.

Dentro do grid, além das entradas de Pérez e Bottas na Cadillac, ocorreram algumas mudanças na Red Bull. Max Verstappen, tetracampeão da categoria, agora terá a companhia de Isack Hadjar, enquanto a Racing Bulls será formada por Liam Lawson e pelo novato Arvid Lindblad.

