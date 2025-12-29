diariodepernambuco.com.br
Max Verstappen chega ao Brasil para passar a virada de ano no Rio de Janeiro

O Brasil é constantemente frequentado por Verstappen em seus momentos de folga.

Estadão Conteúdo

Publicado: 29/12/2025 às 10:03

Max Verstappen, piloto da F1/Divulgação/Red Bull

Max Verstappen, piloto da F1 (Divulgação/Red Bull )

A informação foi dada pelo perfil @VerstappenJet no X (antigo Twitter) e logo confirmada por outros veículos de comunicação. O neerlandês tem uma relação muito próxima com o Brasil, já que é companheiro de Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet.

O País é constantemente frequentado por Verstappen em seus momentos de folga. Ele, inclusive, tem grande prestígio entre os fãs brasileiros que, com frequência, acompanham a vida pessoal do piloto através das redes sociais.

Mais recentemente, Kelly publicou em suas redes sociais fotos do casal curtindo o Natal com suas duas filhas: Penelope, de 6 anos, e Lily, de 7 meses. Elas, porém, aparecem com os rostos tampados para poupar suas identidades.

Até o momento, nem Kelly e nem Verstappen foram às redes sociais para divulgar a chegada do piloto em solo brasileiro.

Verstappen ficou bem perto de conquistar mais um título da Fórmula 1 nesta temporada. Seria seu quinto troféu, não fosse por Lando Norris, da McLaren. O neerlandês venceu a última prova da temporada, em Abu Dabi, mas viu seu rival ficar com o título por questões de pontuação. Além da dupla, também disputou o prêmio de melhor piloto do mundo na última corrida Oscar Piastri, também da McLaren.

