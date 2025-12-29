Max Verstappen chega ao Brasil para passar a virada de ano no Rio de Janeiro
O Brasil é constantemente frequentado por Verstappen em seus momentos de folga.
Publicado: 29/12/2025 às 10:03
Max Verstappen, piloto da F1 (Divulgação/Red Bull )
A informação foi dada pelo perfil @VerstappenJet no X (antigo Twitter) e logo confirmada por outros veículos de comunicação. O neerlandês tem uma relação muito próxima com o Brasil, já que é companheiro de Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet.
Mais recentemente, Kelly publicou em suas redes sociais fotos do casal curtindo o Natal com suas duas filhas: Penelope, de 6 anos, e Lily, de 7 meses. Elas, porém, aparecem com os rostos tampados para poupar suas identidades.
Até o momento, nem Kelly e nem Verstappen foram às redes sociais para divulgar a chegada do piloto em solo brasileiro.
Verstappen ficou bem perto de conquistar mais um título da Fórmula 1 nesta temporada. Seria seu quinto troféu, não fosse por Lando Norris, da McLaren. O neerlandês venceu a última prova da temporada, em Abu Dabi, mas viu seu rival ficar com o título por questões de pontuação. Além da dupla, também disputou o prêmio de melhor piloto do mundo na última corrida Oscar Piastri, também da McLaren.