Evento nacional de Drift chega ao Recife com shows, exposição de supermáquinas e experiência radical

Espetáculo automobilístico acontece nos dias 21 e 22 de novembro, no estacionamento do Geraldão, com desfile de abertura na Orla de Boa Viagem no dia 20

Recife Drift acontece nos dias 21 e 22 de novembro (Divulgação)

O ronco dos motores e a adrenalina das curvas controladas vão tomar conta do Recife. Pela primeira vez, a capital pernambucana recebe um grande evento nacional de Drift, modalidade automobilística que vem conquistando fãs em todo o Brasil. O espetáculo será realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2025, no estacionamento do Estádio Geraldão, com abertura dos portões às 11h30 e início dos shows às 14h.

Antes mesmo das apresentações, o público poderá sentir o clima do evento com um desfile de abertura, no dia 20 de novembro, a partir das 16h, na Orla de Boa Viagem. O cortejo reunirá carros de competição e esportivos de alto desempenho, em um aquecimento para o fim de semana de velocidade, estilo e emoção.

Idealizado pelo empresário Julio Souza, que também é piloto de Drift credenciado pela CBA, o evento tem produção executiva de Roseane Cabral e marca a estreia oficial do Drift profissional em Pernambuco, trazendo para a cidade um espetáculo que une potência, precisão e arte na pilotagem de carros profissionais.

Pela primeira vez, o público pernambucano verá de perto campeões brasileiros de Drift, pilotos que dominam manobras milimetricamente calculadas, derrapagens controladas e entradas de curva que parecem coreografadas no asfalto. E tudo a poucos metros dos olhos da plateia.

O Recife Drift Show nasce com DNA de grande evento: pilotos e carros profissionais, estrutura robusta, área isolada, equipes de segurança, brigadistas, ambulância, operação técnica de alto nível e cumprindo todas as demais exigências legais imprescindíveis. Cada detalhe foi pensado para que o público viva a experiência com intensidade e segurança.

Mais que uma exibição, o evento celebra a retomada da cultura automotiva no Nordeste e o reconhecimento do talento de nossos pilotos. Trata-se de um mercado que cresce e apaixona milhares de pessoas. É o encontro entre a energia do Recife e a emoção do Drift em uma estreia que promete entrar para a história.

EMOÇÃO

Entre as atrações mais esperadas está a Carona Radical, que permitirá ao público viver a experiência de um show de Drift de dentro do carro, ao lado de pilotos experientes e reconhecidos no cenário nacional e internacional. O ingresso para essa vivência custa R$ 150 e é limitado a 25 vagas por dia (somente permitido para adultos até 59 anos). Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram

@recifedrift

PROGRAMAÇÃO:

Desfile de abertura: 20 de novembro, às 16h, na Orla de Boa Viagem.

Datas: 21 e 22 de novembro de 2025 (na parte da tarde).

Abertura dos portões: 11h30 | Shows de Drift: a partir das 14h em ponto.

Local: Estacionamento do Estádio Geraldo Magalhães – Geraldão, Recife/PE (Não será permitido o estacionamento dentro do evento).

Recomenda-se ao público, com empenho, ir ao evento de táxi, Uber e outros meios de transporte que não precisem de estacionamento.

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | Carona Radical: R$ 150 (25 vagas por dia) - vendas antecipadas por plataforma digital

Evento para toda a família.