F-1: Verstappen vence GP dos EUA de ponta a ponta de se aproxima da McLaren; Bortoleto é o 18º

Com o resultado, o holandês da Red Bull diminuiu a vantagem da dupla da McLaren no Mundial de Pilotos

Max Verstappen, piloto da Red Bull (Divulgação/F1)

Max Verstappen concluiu com uma vitória tranquila seu final de semana perfeito no GP dos EUA de Fórmula 1. O tetracampeão mundial foi pole position e venceu a corrida sprint no sábado e neste domingo, largando novamente na frente, foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada no Circuito das Américas, em Austin. Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio.

Com o resultado, o holandês da Red Bull diminuiu a vantagem da dupla da McLaren no Mundial de Pilotos. Oscar Piastri, que chegou em quinto lugar, continua como líder como 346 pontos, Lando Norris acumula 332, e Verstappen alcançou 306, faltando cinco corridas para o fim da temporada.

Na largada, Verstappen manteve a primeira colocação, e Leclerc, que largou da terceira posição, aproveitou a primeira curva e tomou o segundo posto de Norris. Piastri ganhou uma posição, saindo de sexto para quinto.

Vencedor da corrida sprint no sábado, Verstappen imprimiu um forte ritmo no início e logo abriu mais de 2 segundos para Leclerc, que sofria forte ataque de Norris. Na sétima volta, Carlos Sainz atingiu Kimi Antonelli e provocou a entrada do safety car virtual. Antonelli conseguiu voltar para a pista, mas Sainz precisou abandonar a prova.

Gabriel Bortoleto, que largou da 16ª posição e ocupava a 13ª, foi o primeiro a parar nos boxes e caiu para a última colocação. Enquanto Verstappen abria vantagem (mais de 6 segundos) para Leclerc, Norris tentava superar o piloto da Ferrari, que tinha pneus macios, para chegar ao segundo lugar.

Norris conseguiu a ultrapassagem na 21ª volta, mas a essa altura Versatppen já tinha mais de 10 segundos de vantagem. Pouco depois de perder a segunda posição, Leclerc foi aos boxes e perdeu mais posições.

Na 31ª volta, Piastri, que era o quarto colocado, foi aos boxes e voltou em sétimo lugar. Norris parou duas voltas depois. Verstappen foi para a troca de pneus no 34º giro, mas sua vantagem era tão grande que ele retornou à pista como líder. Após as paradas de todos os pilotos, as primeiras posições eram iguais ao do início da prova: Verstappen na ponta, seguido por Leclerc, Norris, Lewis Hamilton e Piastri.

Bortoleto, que chegou a ocupar a 12ª posição, foi novamente aos boxes e voltou ao último lugar na pista. Com 17 voltas para o final da corrida, Leclerc, com pneus médios, tentava resistir aos ataque de Norris, com macios, pela segunda posição. Na frente, Verstappen tinha mais de seis segundos de vantagem.

A disputa prosseguiu até a parte final da prova, quando na 51ª volta Norris conseguiu a ultrapassagem para terminar na segunda posição.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece a partir de sexta-feira na Cidade do México. O GP do México, 20ª das 24 etapas do Mundial, acontece no domingo às 17h (de Brasília).

Confira o resultado do GP dos Estados Unidos:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 56 voltas

2º Lando Norris (GBR/ McLaren), a 7s959

3º Charles Leclerc (MON/ Ferrari), a 15s373

4º Lewis Hamilton (GBR/ Ferrari), a 28s536

5º Oscar Piastri (AUS/ McLaren), a 29s678

6º George Russell (GBR/ Mercedes), a 33s456

7º Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), a 52s714

8º Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber), a 57s249

9º Oliver Bearman (GBR/ Haas), a 1min04s722

10º Fernando Alonso (ESP/ Aston Martin), 1min10s001

11º Liam Lawson (NZE/ Racing Bulls), a 1min13s209

12º Lance Stroll (CAN/ Aston Martin), a 1min14s778

13º Kimi Antonelli (ITA/ Mercedes), a 1min15s746

14º Esteban Ocon (FRA/ Haas), a 1min20s000

15º Alex Albon (TAI/ Williams), a 1min23s043

16º Isack Hadjar (FRA/ Racing Bulls), a 1min32s807

17º Franco Colapinto (ARG/ Alpine), a 1 volta

18º Gabriel Bortoleto (BRA/ Sauber), a 1 volta

19º Pierre Gasly (FRA/ Alpine), a 1 volta

Não completou: Carlos Sainz Jr. (ESP/ Williams),