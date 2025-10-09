Kiko Porto conquista título da VP Racing Sportscar Challenge com vitória e pole em Road Atlanta
Piloto pernambucano domina temporada de estreia na categoria GSX com seis poles em seis etapas e garante campeonato de forma antecipada
Publicado: 09/10/2025 às 21:43
Kiko Porto, piloto pernambucano (KMCom / Rafa Racing Team)
É campeão! Com pole position e vitória na corrida 1 da IMSA - VP Racing Sportscar Challenge, o piloto brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Equipe: Rafa Racing) conquistou o título de forma brilhante. O pernambucano chegou como líder da categoria GSX e com uma vantagem significativa para a etapa final na pista do Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia.
Com 430 pontos de vantagem para o segundo colocado, Kiko poderia terminar a primeira corrida da etapa até na quarta colocação que ainda assim seria campeão. No entanto, o piloto de Pernambuco fez ainda melhor e mostrou por que dominou a temporada do início ao fim.
Após os treinos livres, cravou a pole position na tomada de tempo, a sexta pole em seis etapas, mostrando sua superioridade na categoria. O desempenho impecável na classificação foi uma marca registrada do brasileiro ao longo de toda a temporada.
Na largada da corrida desta quinta-feira (9), às 14h05 (horário de Brasília), o brasileiro foi cauteloso, pois sabia que havia muito em jogo. Caiu para a segunda colocação, mas não demorou muito para voltar à liderança da prova, a bordo de seu Toyota GR Supra número 8, da equipe Rafa Racing Team.
Volta a volta, Kiko Porto abriu vantagem e já estava com 7 segundos de frente em relação ao segundo colocado quando teve uma bandeira amarela, mas não foi problema para o pernambucano, que na relargada abriu nova vantagem e cruzou a linha de chegada em primeiro para conquistar o título da VP Racing Sportscar Challenge em seu ano de estreia na categoria.
"Na nossa última sessão classificatória, pole. Foram seis classificações, seis pole positions, um desempenho que superou nossas expectativas. Tivemos dificuldades no segundo treino livre, com um carro que não se mostrava ideal, especialmente na busca por aderência na dianteira. Realizamos mudanças significativas no ajuste do carro. Deu certo! Líder absoluto do campeonato e com o quarto lugar na corrida já era campeão, mas foi ainda melhor. É muito bom celebrar essa conquista com mais uma vitória. Graças a Deus, coroamos o trabalho de um ano inteiro", declarou Kiko Porto.
Nesta temporada de estreia na VP Racing Sportscar Challenge foram 11 corridas disputadas e Kiko Porto fez todas as 6 pole positions possíveis, com 8 vitórias e dois segundos lugares. Os números comprovam o domínio absoluto do brasileiro na categoria GSX.
Nesta sexta-feira (10), teremos a segunda corrida de 45 minutos, a última da temporada 2025, com largada às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Mesmo já com o título garantido, o piloto pernambucano busca encerrar o campeonato com mais uma vitória.
O canal oficial da IMSA, no YouTube, vai transmitir este encerramento da VP Racing Sportscar Challenge, quem sabe, para os fãs de Kiko Porto celebrarem o título com mais uma vitória do piloto brasileiro.