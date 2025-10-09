Kiko Porto vai em busca do título da VP Racing Sportscar Challenge em Atlanta

Piloto pernambucano lidera a categoria GSX com boa vantagem e pode conquistar o campeonato já na primeira corrida

Kiko Porto, piloto pernambucano (KMCom / Rafa Racing Team)

O momento de decisão na temporada chegou para o piloto brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Equipe: Rafa Racing), que tem o último desafio deste ano na VP Racing Sportscar Challenge. O pernambucano vai ao Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia, para a disputa da sexta etapa da competição, que pode coroá-lo campeão da categoria GSX.

Líder com boa vantagem na classificação, Porto soma 3.310 pontos e tem 430 pontos sobre o segundo colocado. Os números favoráveis deixam o brasileiro em situação privilegiada: um bom resultado na primeira corrida do fim de semana já pode lhe garantir o título de campeão. Para isso, precisaria ir para a última prova do fim de semana com uma vantagem de 350 pontos.

"Cada corrida tem 45 minutos, na quais tudo pode acontecer. Vamos trabalhar como estamos fazendo desde o início da temporada. Se o título vier, vai ser consequência desse trabalho de toda equipe", afirmou Kiko Porto, que mantém os pés no chão apesar da posição confortável na tabela.

A VP Racing, que faz parte da programação da IMSA - International Motor Sports Association -, tem sido palco de uma temporada dominante do piloto brasileiro. Nas 10 corridas que disputou até aqui, Porto já fez cinco pole positions, teve sete vitórias e dois segundos lugares, números que justificam sua liderança no campeonato.

Bem adaptado ao Toyota GR Supra número 8, da equipe Rafa Racing Team, desde o começo do ano, Kiko Porto pode chegar a mais uma conquista em solo americano. O pernambucano já conhece o sabor de ser campeão nos Estados Unidos e busca repetir o feito de 2021.

"Fui campeão em 2021 na USF2000 e seria muito legal conseguir mais um título nos Estados Unidos. Espero que saia tudo como planejado", declarou o piloto, que tem em Atlanta a oportunidade de confirmar o favoritismo construído ao longo da temporada.

Segundo a programação da VP Racing na pista de Atlanta, teremos dois treinos livres e a tomada de tempo nesta quarta-feira (8), marcada para às 17h25*, definindo o grid de largada. A sessão classificatória será crucial para Porto, que busca mais uma pole position na temporada.

Na quinta-feira (9), a primeira corrida de 45 minutos tem largada às 14h04*. A segunda prova do fim de semana e última da temporada 2025 será na sexta-feira (10), às 9h30* da manhã, todos horários de Brasília*. As duas corridas definirão se o piloto brasileiro levantará o troféu de campeão.

O canal oficial da IMSA, no YouTube, vai transmitir as provas, dando oportunidades para os fãs de Kiko Porto acompanharem as corridas e torcerem pelo piloto brasileiro. A expectativa é grande para ver se o pernambucano confirmará o título já na primeira corrida da semana decisiva em Atlanta