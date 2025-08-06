Chefe da Sauber elogia maturidade de Bortoleto: 'Será a futura estrela que esperávamos'

O dirigente não poupou elogios ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e destacou a sua resiliência para evoluir como profissional

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber na Fórmula 1 (Divulgação/Sauber)

O sexto lugar conquistado no GP da Hungria com a Sauber e o comprometimento de aprender cada vez mais neste seu primeiro ano de Fórmula 1 fizeram Gabriel Bortoleto ganhar "pontos preciosos" na avaliação de Jonathan Wheatley, chefe da equipe Sauber.

O dirigente não poupou elogios ao piloto e destacou a sua resiliência para evoluir como profissional. "Ele tem uma ética de trabalho fantástica e uma capacidade de assimilar novas informações. O Gabriel será a futura estrela que esperávamos", afirmou Wheatley em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Além do bom desempenho na pista no último final de semana, o chefe da Sauber citou ainda o comportamento do piloto, que faz questão de manter um bom relacionamento com toda a equipe.

"Gabriel ficou e voltou para agradecer à equipe no final da noite (pelo sexto lugar). Acho que isso demonstra não só a maturidade dele, mas também o respeito que ele tem por mecânicos e engenheiros", afirmou.

Apesar de estar em sua temporada de estreia na Fórmula 1, o brasileiro tem se mostrado à vontade no circuito. Quem atesta essa realidade é o próprio Wheatley ao comentar sobre o relacionamento com o piloto Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe.

"Devo dizer que é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa que me lembro de toda a minha carreira na Fórmula 1. Como equipe, posso dizer que estamos felizes com os dois", comentou Wheatley festejando o bom momento da equipe.

Na classificação do Mundial de pilotos da Fórmula 1, o alemão aparece melhor posicionado e ocupa a nona colocação com 37 pontos. Já Gabriel Bortoleto figura em 17º lugar e contabiliza 14. Quem lidera a tabela é o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com 284.

