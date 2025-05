Sport oficializa o português António Oliveira como novo técnico do clube

Dois homens do time do sport club do recife/Esporte DP

O Sport oficializou a contratação do técnico português António Oliveira, de 42 anos. O novo comandante chega para assumir o cargo deixado por Pepa, demitido após a última partida do Leão no Brasileirão, quando a equipe sofreu uma derrota de virada para o Fluminense, no Maracanã.