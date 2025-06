Messi brilha, Inter Miami supera Porto e abre caminho para vaga ao lado do Palmeiras

Inter Miami (PAUL ELLIS / AFP)

Com o brilhantismo de Lionel Messi, o Inter Miami conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes ao derrotar o Porto por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O resultado da segunda rodada do Grupo A garante a classificação do time norte-americano para as oitavas de final e também mantém o Palmeiras em posição confortável.